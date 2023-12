Princ bi odšel že davno, če bi hotel

V nogometni ligi prvakov gre za nohte francoskim šampionom in milijarderjem, ki že več kot desetletje pod taktirko katarskega šejka Nasserja Al-Khelaifija naskakujejo končno zmago, a jim ne uspe.

V minuli sezoni ni bil dovolj niti trojček najboljših na svetu Lionel Messi, Kylian Mbappe in Neymar, v tej z Mbappejem kot edinim preostalim »vesoljcem« in novim trenerjem Luisom Enriquejem na slovitem dortmundskem stadionu Westfallen odločajo o svoji usodi med najboljšimi klubi na svetu. V ozadju na razplet čakajo plenilci, ki se nadejajo, da bo neuspeh pomenil slovo »francoskega nacionalnega zaklada« Mbappeja.

Še preden se bo v Dortmundu začelo zares, je strelec 37 golov v 57 tekmah v LP ohladil pričakovanja drugih klubov.

»Če bi svojo prihodnost vezal na ligo prvakov in ne bi spoštoval kluba, bi že zdavnaj odšel! Tukaj sem, zelo sem srečen in ne razmišljam o ničemer drugem, kot o tem, kako bi osrečeval PSG,« je poskušal pomiriti duhove superzvezdnik. Tudi slavni francoski športni dnevnik L'Equipe je ob pomoči svojih virov zapisal, da slovo od LP ne pomeni Mbappejevega odhoda s Parka princev. Pogodba ga na Pariz veže le do 30. junija prihodnje leto.

Pari 6. kroga Skupina E: Atletico Madrid – Lazio, Celtic – Feyenoord; vrstni red: Ateltico 11, Lazio 10, Feyenoord 6, Celtic 1; F: Borussia Dortmund – PSG, Newcastle – Milan; vrstni red: 10, PSG 7, Newcastle in Milan po 5; G: Crvena zvezda – Manchester City, Leipzig – Young Boys; vrstni red: Manchester C 15, Leipzig 9, Young Boys 4, Crvna zvezda 1; H: Antwerpen – Barcelona, Porto – Šahtar; vrstni red: Barcelona 12, Porto in Šahtar po 9, Antwerpen 0.

Milan bliže domači fronti

Vprašanja o evropskem nadaljevanju v šestnajstini finala LP ali evropski ligi so odprta le še v skupinah F in H. V prvi se za napredovanje potegujejo Paris St. Germain, Newcastle in Milan, v drugi Porto in Šahtar. Prva v skupinah sta Borussia Dortmund in Barcelona. Manchester City in Leipzig v skupini G ter Atletico Madrid in Lazio v skupini E so že napredovali pred drevišnjim zadnjim dejanjem skupinskega dela tekmovanja.

Francoski prvaki imajo lahko tudi srečo. Poraz proti Borussii – v Parizu je bil PSG boljši z 2:0 (Mbappe, Achraf Hakimi) ne bi bil usoden, če bi se tekma v Newcastlu razpletla brez zmagovalca. Kdor pomišlja na tihi dogovor, po katerem bi Borussia igrala s pol moči, se moti. »Želimo se izogniti močnemu nasprotniku, želimo se prebiti v četrtfinale,« je kapetan Mats Hummels dal vedeti, da je obramba prvega mesta osnovni cilj nemškega kluba.

Razmerja sil v najmočnejšem klubskem tekmovanju ne narekuje slavna preteklost. Evropsko sezono rešuje za madridskim Realom drugi na lestvici zmagovalcev pokala prvakov ali LP Milan. Sedem naslovov ima, ob porazu pa se bo italijanski prvak lahko posvetil le še domačemu »campionatu«, v katerem že debelo izgublja bitko za »scudetto« z mestnim tekmecem Interjem (v točkah 29:38).