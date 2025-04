Dončić ima lepe spomine na dvoboje z Volkovi

Košarkarjem moštva Los Angeles Lakers je krajši premor pred začetkom končnice lige NBA, ki so si ga priborili z uspešnim finišem in končnim tretjim mestom v rednem delu zahodne konference, s katerim so se izognili dodatnemu kvalifikacijskemu turnirju, prišel kot naročen. Proste dneve do prve tekme uvodnega kroga z Minnesoto Timberwolves, ki jo bodo v noči na nedeljo (z začetkom ob 2.30 po srednjeevropskem času) odigrali v domači Crypto.com Areni, namreč izkoriščajo za celjenje ran, ki so jih utrpeli v dosedanjem delu sezone. In teh ni malo.

28,2 točke na tekmo je v tej sezoni povprečje Luke Dončića, 27,6 točke pa Anthonyja Edwardsa, prvega zvezdnika Minnesote.

Zasedba Jezernikov se je v zadnjih mesecih spremenila v pravo potujočo bolnišnico. Skorajda ni igralca, ki se ne bi spopadal s takšno ali drugačno poškodb(ic)o. Proti njim seveda nista imuna niti prva zvezdnika moštva LeBron James in Luka Dončić; ameriškega veterana ob dimljah muči še desni palec, slovenskega asa pa bolečine v levi stegenski mišici. Toda James in Dončić še zdaleč nista edina, ki zaradi zdravstvene kartoteke sivita lase Jonathanu Clayu »JJ« Redicku, mlademu trenerju ekipe iz Los Angelesa. Austin Reaves ima težave z desnim gležnjem Dorian Finney-Smith z levim, bolečine v nogi imajo tudi Rui Hachimura, Maxi Kleber, Jarred Vanderbilt in Gabe Vincent ...

Kakor zatrjujejo v en glas, bodo stisnili zobe in naredili vse za uspešen start končnice. To kajpak velja tudi za Dončića, ki se že zelo veseli izločilnih bojev v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. »Krajši počitek nam je prišel zelo prav, toda pred nami je – kot veste – najboljši del sezone. Zaradi tega moramo ostati pripravljeni, zagotovo pa bo sijajno,« je 26-letni Ljubljančan napovedal uvodni obračun z Minnesoto, na katero ima lepe spomine še iz lanske končnice. Takrat je – seveda še v dresu moštva Dallas Mavericks – prispeval pomemben delež k temu, da so Teksašani v finalu zahodne konference s 4:1 v zmagah izločili favorizirane Volkove. Na poti do šampionskih prstanov so jih nato z enakim izidom v sklepnem dejanju ustavili Boston Celtics.

V tej sezoni je v zmagah 2:2

Kakorkoli že; Redick pričakuje zahtevne obračune z Minnesoto, s katero so v tej sezoni – kar zadeva medsebojne tekme – poravnani v zmagah (2:2). LA Lakers so domača dvoboja dobili s 110:103 in 111:102, Timberwolves pa so bili pred svojimi navijači v Minneapolisu boljši s 109:80 in 97:87. Ob tem ne gre prezreti, da sta se moštvi po šokantnem Dončićevem prestopu iz Dallasa pomerili le enkrat – konec februarja v Los Angelesu, kjer so bili gostitelji boljši za devet točk. Največ so jih tedaj k zmagi prispevali James (33), Reaves (23) in Dončić (21), medtem ko je bil pri Minnesoti, ki je igrala brez Rudyja Goberta in Juliusa Randla, najbolj učinkovit novinec Terrance Shannon ml. (25). Prvo ime gostujoče ekipe Anthony Edwards je bil takrat izključen, tako da je na parketu prebil zgolj 26 minut. V tem času je dosegel 18 točk.

Anthony Edwards je prvo ime Minnesote Timberwolves. FOTO: Jesse Johnson/Reuters

JJ Redick, trener moštva LA Lakers, pričakuje zahtevne obračune z Minnesoto. FOTO: Brian Fluharty/Reuters

NBA

»To so izjemno zahtevni nasprotniki. V zadnjem obdobju so igrali zares dobro, tako da so v vrhunski formi (od zadnjih 21 tekem so jih v svojo korist odločili kar 17). Če vprašate mene, so eno od štirih moštev v ligi, ki tako po obrambi kot napadu spada med najboljšo deseterico. Zaradi tega znajo slehernemu tekmecu povzročiti obilo preglavic,« je svoje varovance že opozoril 40-letni Redick, ki je le pol leta starejši od Jamesa.