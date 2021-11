Pri F1 ne gre za življenje in smrt

SÃO PAULO • Jeziček na tehtnici svetovnega prvenstva v formuli 1 se nagiba k mlademu zvezdniku Maxu Verstappnu, ki ima pred nedeljsko VN Brazilije (start ob 18. uri po našem času) 19 točk naskoka pred branilcem lovorike Lewisom Hamiltonom. Do konca so še štiri dirke, Interlagos pa je zadnje prizorišče, na katerem ima na papirju Red Bull prednost pred Mercedesom.

Britancu domnevno bolj ustrezajo bližnjevzhodne steze v Katarju, Savdski Arabiji in Abu Dhabiju, zato bo Nizozemec v predmestju São Paula želel povečati razliko. Dobro se zaveda, da lahko v tako nepredvidljivem športu že ena napaka vse obrne na glavo. Hkrati je zanimivo, da bolj ko se sezona približuje vrelišču, bolj deluje sproščen. Nič več pobesneli Max, na zadnjih dveh dirkah v Austinu in Ciudadu de Mexicu je bil bolj podoben profesorju, kot so nekoč klicali štirikratnega prvaka Alaina Prosta, ki je bil znan po jeklenih živcih.

»Včasih ljudje jemljejo formulo 1 preveč resno, kot da gre za življenje in smrt. Vozniki pravijo, če ne bom prišel v F1, je mojega življenja konec ali nekaj takšnega. Zame to nikoli ni bilo tako in nikoli ne bo. Vesel sem, da mi je uspelo priti v formulo, a bi, če mi ne bi, še vedno počel kaj drugega, kar bi bilo povezano z dirkanjem in bi me veselilo,« ambicije niso dušile 24-letnega v Belgiji rojenega dirkača, ki mu mnogi privoščijo naslov prvaka, saj so že naveličani Mercedesove in Hamiltonove prevlade od leta 2014.

Kjer je volja, je pot

Noben Nizozemec še ni osvojil lovorike. »Vedno je cilj naslov, toda za to moraš imeti tudi nekaj sreče. Če bo dirkalnik zdržal do konca sezone in bo dovolj hiter, bom prvak. A če ne bo, potem verjetno ne bomo prvi. Na koncu dneva to ne bo spremenilo mojega sveta,« se s pritiskom dobro sooča Verstappen, ki bi rad uresničil otroške sanje. »Skupaj z očetom sva gledala v zvezde in razmišljala, kako lepo bi bilo priti v formulo 1, kako lepo bi se bilo boriti za lovoriko ... Zdaj smo tu in lepo bi bilo, če bi nam uspelo,« pravi sin nekdanjega dirkača ​Josa Verstappna, ki na 107 dirkah ni vpisal zmage. Max jih ima že 19, le letos devet.

Sedemkratni prvak Hamilton dobro ve, kako močnega tekmeca ima. »Naša pot do naslova ne bi mogla biti bolj strma. V Mehiki je bil Red Bull neverjetno hiter. Mi smo naredili največ, kar smo lahko, bomo videli, ali lahko še kaj iztisnemo iz dirkalnika. Kjer je volja, je tudi pot,« še zdaleč ni puške v koruzo vrgel 36-letni Anglež, ki je v Interlagosu zmagal le dvakrat, nazadnje leta 2018. Lani dirke ni bilo zaradi covida-19, predlani je prvo mesto osvojil Verstappen.