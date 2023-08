Pred začetkom spektakla Dončić in druščina še proti Japonski

Odkar si je Vlatko Čančar pred 11 dnevi strgal prednjo križno vez v levem kolenu tik pred koncem dvoboja z Grčijo v Atenah, navijači slovenske košarkarske reprezentance s strahom spremljajo tekme za uigravanje pred svetovnim prvenstvom, saj se bojijo novih poškodb. Igralci in trenerji si takšnega strahu ne morejo privoščiti, pripravljalni preizkusi imajo zanje smisel le, če jih vzamejo resno, vedo pa tudi, da je verjetnost poškodb celo večja pri nastopih s polovično vnemo. Zato se bodo zavzeto lotili tudi jutrišnjega soočenja z Japonsko.

V Tokiu (ob 8. uri po našem času) bo slovenska izbrana vrsta odigrala sedmo pripravljalno tekmo pred mundialom, ki se bo zanjo začel v soboto, 26. t. m., v Okinavi proti Venezueli. Doslej je ugnala Kitajsko in Črno goro, dvakrat izgubila z Grčijo, po enkrat pa s Španijo in ZDA, zato bi igralcem pred popolno preusmeritvijo misli k SP prijala še ena zmaga. Še posebej, ker so pred dvema letoma zapustili Tokio z mešanimi občutki. Po zgodovinski prvi uvrstitvi na olimpijske igre, imenitnih predstavah in zmagah proti Argentini (118:100), Japonski (116:81) in Španiji (95:87) v skupinskem delu tekmovanja ter Nemčiji (94:70) v četrtfinalu namreč niso izkoristili dveh priložnosti za osvojitev kolajne. V polfinalu je bila za malenkost uspešnejša Francija z 90:89, v dvoboju za tretje mesto Avstralija s 107:93.

Olimpijskih dni se dobro spominja tudi Mike Tobey, ki je pri izboru naturaliziranega centra dobil prednost pred Jordanom Morganom. Predvsem zaradi dodatnih 10 centimetrov višine in natančnejšega meta z večjih razdalj, kar mu omogoča boljše sodelovanje z Luko Dončićem. Ker se je reprezentanci pridružil z izdatno zamudo (šele 7. t. m.), še vedno lovi pravo formo in tekma z Japonsko mu bo prišla zelo prav.

Na SP tudi Krejić in Prokić

Poleg članov slovenske izbrane vrste bosta na SP v vidnih uradnih vlogah sodelovala še dva Slovenca. Na seznamu sodnikov, ki ga je razkrila mednarodna zveza FIBA, tudi tokrat ne bo najbolj izkušenih imen z evropskih igrišč. Med 44 izbranimi pa so tri ženske – Američanke Blanca Burns, Jenna Reneau, ki sodita tudi v elitni moški ligi NBA, in Amy Bonner – in Boris Krejić. Kranjčan je že večkrat dobil priložnost na reprezentančnih tekmovanjih in jo dobro izkoristil. Nazadnje na lanskem eurobasketu v Nemčiji, na katerem se je prebil vse do velikega finala med Španijo in Francijo.

Dejan Prokić iz Fužin bo na SP vodil Slonokoščeno obalo. FOTO: FIBA

Pred pomembno prelomnico v svoji karieri je tudi Dejan Prokić z ljubljanskih Fužin. V Sloveniji deluje kot trener drugoligaškega moštva Mesarija Prunk iz Sežane, na SP pa bo v vlogi selektorja vodil reprezentanco Slonokoščene obale. Za krmilo je poprijel avgusta lani, z dvema uspehoma proti Ugandi ter po eni zmagi in porazu proti Zelenortskim otokom (tekmecem Slovenije na SP) in Nigeriji pa uspešno dokončal delo v afriških kvalifikacijah. Na mundialu bodo njegovi izbranci igrali v skupini G z branilko naslova Španijo, Brazilijo in Iranom.