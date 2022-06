Pred večerno tekmo v Stožicah: Poskrbite za pravočasen prihod

Košarkarska zveza Slovenije je danes vse navijače in ljubitelje košarke, ki so med srečneži, ki si bodo lahko v živo v dvorani Stožice ogledali tekmo košarkarskih reprezentanc Slovenije in Hrvaške, pozvala, naj poskrbijo za pravočasen prihod na tekmo. Slovenci na čelu z Luko Dončićem in Goranom Dragićem bodo danes igrali v razprodanih Stožicah.

»Poskrbite za pravočasen prihod na tekmo! V Stožicah se bo začelo dogajati že ob 18. uri, dvorana pa bo za gledalce odprta od 18.15. Na ploščadi bo potekalo kar nekaj aktivacij in v izogib gneči pridite malo prej, dolgčas vam zagotovo ne bo,« ob tem pozivajo v košarkarski zvezi.

Parkirišče za obiskovalce v garažni hiši bo sicer na voljo skozi vhod P1 in P2. Močno pa priporočajo uporabo mestnega prometa.

Ob 20. uri bo šlo zares, »zato bodite takrat že na svojem sedežu, kjer vas bo že čakala malenkost, ki jo boste lahko uporabil, ko bo zaigrala slovenska Zdravljica«, so predstavniki košarkarske zveze pozvali k ogledu košarkarskega spektakla.

Pomembna tekma za obe ekipi

Tekma bo zelo pomembna za obe ekipi. Hrvaška je namreč v dosedanjih štirih nastopih v kvalifikacijah za SP zabeležila le eno zmago in je zadnja v skupini C, Slovenija pa si je po uvodnih zmagah proti Hrvaški (76:74) in Švedski februarja privoščila dva poraza s Finsko.

Luka Dončić in Goran Dragić pred četrkovo tekmo v Stožicah. FOTO: Jože Suhadolnik

Goran Dragić in Luka Dončić. Oba sta poudarila, da bo tekma zahtevna, saj bodo med drugimi za Hrvaško igrali Bojan Bogdanović (Utah Jazz), Ivica Zubac (LA Clippers) in Mario Hezonja, seveda pa je osnovni cilj Slovenije dobiti tako tekmo v Ljubljani kot tisto tri dni pozneje v Stockholmu.

Četrtkova tekma s Hrvaško in nato nedeljska s Švedsko (17.00) bosta zadnji v prvem delu kvalifikacij za SP 2023. V nadaljevanju Slovenijo čaka še šest preizkušenj proti trem najboljšim ekipam iz skupine D (Nemčija, Izrael, Estonija, Poljska). Vsi rezultati iz prvega dela se bodo prenesli v drugi del. V prvem ciklu konec avgusta oziroma tik pred začetkom evropskega prvenstva v Nemčiji bo Luka Dončić še lahko pomagal Sloveniji, v novembrskem in februarskem terminu pa se bo morala Slovenija znajti brez njega in ostalih igralcev iz lige NBA ali evrolige.