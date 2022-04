Pokazati, da so še sposobni visoke ravni

Zdaj se bo videlo, kdo je (rokometni) junak in iz pravega testa! Slovensko reprezentanco namreč čakata odločilni tekmi za preboj na svetovno prvenstvo leta 2023, drevi v Celju (20) in v soboto v Kragujevcu (18) se bo izvedelo vso resnico. Svoje misli pred dnevoma D ima tudi prekaljeni in kapetanski vodja Slovencev Jure Dolenec.

Prvi kvalifikacijski krog za SP proti Italiji je za vami, na vrsti je Srbija, a tako kot vedno bi si vsi seveda želeli več dni priprav za pravo zlitje izbrane vrste. Kakšne občutke imate na tokratnem reprezentančnem zboru?

»Zagotovo bi si želeli na pripravah preživeti več časa, tudi tokrat pa želimo ta čas maksimalno izkoristiti. Predvsem popraviti izkoristek stoodstotnih priložnosti za gol, to je tudi le vprašanje zbranosti. Skratka, poskušali bomo storiti korak naprej.«

Po le 16. mestu na evropskem prvenstvu je naloga s ključem prebitja na SP zdaj tudi povsem jasna.

»Seveda, s svojo uvrstitvijo na EP smo zakuhali položaj. V drugačnem primeru bi bili nosilci v žrebu kvalifikacij za svetovno prvenstvo, dobili lažjega nasprotnika, tako so nosilci Srbi. To je priložnost, da popravimo, kar smo zakuhali letošnjega januarja, in da pokažemo, da smo še sposobni igrati na neki višji ravni.«

V bitki pa bo treba iti brez poškodovanega orjaka Blaža Blagotinška, stebra obrambnega zidu.

»Ker Slovenci nismo ravno visokorasel narod, se odsotnost centimetrov in kilogramov takšnega igralca seveda zelo pozna. A stvari ne moremo spremeniti. Treba bo najti nove rešitve, tu sta Matic Suholežnik in Miha Žvižej, vsak prinaša svoje posebnosti. Matic bi bil naravno po karakteristikah denimo primerna zamenjava za Blaža. Ni se še tudi denimo zgodilo, da bi na reprezentančni zbor prišli vsi igralci, vedno je kdo manjkal. A treba je izkoristiti svoje prednosti, drugi bodo morali igrati tudi za tiste, ki jih tokrat ni.«

Napoved je, da bosta dvoboja s Srbijo potekala po ritmih, ki jih narekuje španska šola rokometa. Denimo tudi srbski selektor je Španec Toni Gerona. Veliko nasprotnih napadov, pri čemer bo moral v obrambi za hiter prehod v napad svoje dodati tudi vratar.

»To je vedno povezano. Vratar je vedno lahko jeziček na tehnici. Seveda tudi če je obrambna vrsta tako dobra, da mu s tem omogoči lahke obrambe. Oba skupno delujeta, na koncu koncev znajo tudi reči, da zmaga tista ekipa, ki ima boljšega vratarja.«

Hram slovenskega rokometa pa je pa pojem, ki gre takoj z jezika. Zlatorog bo poln, ljudje v Celju so si krvavo zaželeli nove vrhunske rokometne predstave. Pa še sprostitev ukrepov zaradi pandemije je dodala svoje.

»Zelo me veseli, da je tako. Da bodo gledalci znova podprli slovenski rokomet, denimo tudi še pred dvema letoma smo bili polfinalisti evropskega prvenstva. Na igrišču pa jim želimo pričarati veliko predstavo.«