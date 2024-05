Pogačarjeva obramba z zmagami

Edinstven, fenomenalen, spontan, nepredvidljiv, genialen, darežljiv, hvaležen, spektakularen, kanibalski, vse prej kot preračunljiv. Vse te pridevnike so v Gazzetti dello Sport uporabili za opis Tadeja Pogačarja (UAE) po koncu prvega tedna Gira, v katerem je dobil tri etape in si prikolesaril 2:40 prednosti pred najbližjim zasledovalcem Danijem Martinezom (Ineos). A slovenski as bo v nadaljevanju vsaj malo preračunljiv, ujeti bo poskušal ravnovesje med tem, kako zmagati brez zapletov, zabavati italijanske navijače in prihraniti čim več moči za Tour de France.

»Bil je lep, dolg devetdnevni teden dirkanja, v katerem sem užival. Dobil sem tri etape, zelo sem vesel in ponosen, da smo tako dobro dirkali. Vse tri zmage so bile posebne, vsaka ima svojo zgodbo, tista v vožnji na čas pa ima največjo težo. Pred startom bi se podpisal pod prednost 2:40 po prvem tednu, ta Giro si doslej zasluži čisto desetico,« je Pogačar navdušen nad zahodnimi sosedi, pri katerih lovi svojo prvo veliko zmago, potem ko je že bil najboljši na Touru v letih 2020 in 2021.

Kaj mora storiti, da bi bil letos 26. maja rožnat v Rimu in 21. julija rumen v Nici? »Zagotovo razmišljam tudi o Touru, sem v dobrem položaju, ker imam dovolj veliko prednost, da lahko stavimo na obrambno taktiko in se nam ni treba izčrpavati za dodatne sekunde, lahko prihranimo energijo,« o velikem dvojčku, ki ga je nazadnje leta 1998 osvojil Marco Pantani, razmišlja Pogačar.

Veseli se Vingegaardove vrnitve

V Franciji bosta kljub padcu na dirki po Baskiji gotovo na startu Primož Roglič (Bora Hansgrohe) in Remco Evenepoel (Soudal Quick Step), bržkone pa tudi Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), ki jo je v taisti aprilski nesreči najbolj skupil. »Vesel sem bil, ko sem Jonasa videl na kolesu. Upam, da se bova videla na Touru. Želim mu čim boljše okrevanje, da bo lahko spet močno pritiskal na pedala, šel na višinske priprave in v Francijo prišel v vrhunski formi,« si Pogačar želi revanše proti danskemu asu, ki ga je v zadnjih dveh letih premagal na francoskih cestah.

A četudi bo Pogi v Italiji razmišljal tudi o morebitnem velikem četveroboju na Touru, to ne pomeni, da ne bo še naprej zmagoval. »Že v naslednji etapi nas čaka ciljni vzpon, če bo podobno kot na Prati di Tivo, lahko spet merimo na zmago,« je povedal Pogačar, ki se zaradi zamašenega nosu ni mogel izogniti vprašanjem o zdravstvenem stanju. »Nos je zamašen, ne vem, ali kaj razsaja ali gre za alergije, pomlad je in vse cveti. Počutim se zelo dobro, gremo naprej brez skrbi,« je odgovoril Pogačar.