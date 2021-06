Pogačar zmagal na kronometru, Roglič iztisnil zadnje moči

Roglič je v tretji etapi grdo padel in bo kronometer začel načet. FOTO: Benoit Tessier Reuters

Kolesarji na dirki po Franciji so danes opravili prvo od dveh voženj na čas. Pomerili so se na 27,2 km dolgi trasi od Changeja do Lavala. Gre za poglavitno ravninsko traso, ki pa bo kljub temu postregla z razlikami v boju za skupno zmago. Še posebej po zahtevnem začetku s številnimi padci v prvih etapah Toura.je zmagovalec pete etape dirke po Franciji. V vožnji na čas od Changeja do Lavala (27,2 km) je lanski zmagovalec Toura v cilju drugega Švicarjaugnal za 19 sekund, drugi slovenski aspa je prav tako odlično odpeljal kronometer in bil z zaostankom 44 sekund sedmi.»Dokler sem tu, je upanje. Prišli bodo tudi boljši časi. Zadovoljen sem. Če bi se še bolje počutil in če bi lahko pritiskal več vatov, bi ciljal še višje,« je za TV Slovenija povedal Roglič.(Bahrain Victorious) in(BikeExchange) sta bila nekoliko bolj zadaj. Solidno se je odrezal Mohorič, ki je s časom 34:01 za zmagovalcem zaostal dobri dve minuti in osvojil 36. mesto.Z drugačnimi zadolžitvami za prihodnje dni pa je precej več zaostal Mezgec. Triintridesetletnik je bil z zaostankom petih minut in 28 sekund na koncu 163.V četrtek bo na sporedu ravninska šesta etapa od Toursa do Chateaurouxa (160,6 km).