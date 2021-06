Andrej Hauptman: Če bodo Pogačarja premagali, naj ga premaga Roglič

Danes je za kolesarje dan za kronometer (peta etapa), ki bo dolg 27,2 kilometra. Andrej Hauptman, eden izmed športnih direktorjev ekipe UAE na letošnji dirki, je še pred začetkom dirke dejal, da bo ta zagotovo izpostavil glavne favorite, saj spada med daljše, pa tudi konfiguracija terena, ceste je precej valovita. Če bo še vetrovno, kar je v tistem koncu Francije skoraj stalnica, bo izredno težko.

Ključnih sedem etap

Hauptman sicer opozarja še na 9., 11., 15., 17., 18. in predzadnjo, 20. etapo. V tej predzadnji čaka kolesarje 30 kilometrov dolg kronometer. Zastrigli ste z ušesi? Spet predzadnji dan kronometer? Gorski? Odgovor je da, vendar ni gorski, bolj kot ne raven s »hupserčki za preletet, ampak je dolg 30 kilometrov«. Ob pre­branem se vprašanje ponuja kar samo: je to revanša dvoboja Roglič – Pogačar? Hauptman pravi, da so to puhlice za medije, da so že vsi siti takšnih vprašanj. Prepričan je, da je letošnja trasa speljana tako, da bo zadnji kronometer le še potrditev zmage najboljšega. »Deveta etapa s ciljem v Tignesu, 2100 metrov nad morjem, pa niti polovica Toura ni. Preden se povzpnejo na Tignes, jih čaka zloglasni Col de Pre, klanec, ki je v kolesarskem svetu podčrtan s črno barvo. Ta etapa bo huda. Potem sledi 11., dvakrat v eni etapi na plešasto goro, goro vetrov, Mont Ventoux, dvakrat! Prvi vzpon je dolg 22 kilometrov in drugi 16 kilometrov! Brez klicajev ne gre!«

Klanci in vročina niso na Pogijevi strani

»Če bo peklensko vroče, kot zna biti samo na Touru, bo za Pogija še težje. Ne skrivamo, da je boljši, če je hladno, in slabši v vročini. Ampak do zdaj je tudi znal vse skupaj spreobrniti sebi v prid. Spomnimo se januarske pripeke na dirki v ZAE. Prišel je tako kot večina drugih kolesarjev iz hlad­nega objema Evrope in zmagal. Vemo, Tour ni ničemur podoben, Tour je samo Tour. Dolge, neskončne etape, z dolgimi neskončnimi klanci in pri nenormalnih dnevnih temperaturah. Pogačar je izvrstno pripravljen, tako dobrih priprav ni imel še nikoli v svoji kratki profesio­nalni karieri. Prepričan sem, da ga od najboljšega nastopa v karieri loči samo še sreča, ki je prepotrebna v teh dneh. Ena okvara, padec, nesreča – in vsega je lahko v trenutku konec. Vendar to je kolesarstvo in mi bomo naredili vse, da bo Pogi kar se da zaščiten pred vplivi, kjer sreča lahko pokaže hrbet.«

Najprej služba, potem družba

Iz Hauptmanovih besed je mogoče razbrati, da letošnji Tour ne bo samo slovenski dvoboj. Vse ekipe so iskale rešitve, s katerimi lahko premagajo Slovenca. »Tour ni dvoboj, bolj se bojimo tekmecev, proti katerim se Pogačar še ni boril eden na enega. Rogličev način dirkanja smo naštudirali, vse vemo o njem, kakor so vse ekipe preštudirale vsak Pogijev gib. Ravninske etape v narekovajih so na letošnjem Touru nevarnejše kot vse gorske. Če bodo Pogačarja premagali, naj ga premaga Roglič. Potem bom na koncu razočaran po službeni plati, po srčni pa zelo zadovoljen in vesel. Tour bo spet slovenski,« nam je še povedal Hauptman, ki vendarle optimistično zre proti Parizu.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: