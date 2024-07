Pogačar se ne boji Vingegaarda

Tour velike četverice je v prvem tednu ponudil domala vse, kar so si lahko obetali kolesarski navijači. Na prvih štirih mestih so po spektakularnih bitkah na San Luci in Galibierju, v vožnji na čas in na makadamu najbolj zveneča imena, Tadej Pogačar (UAE) 33 sekund pred Remcom Evenepoelom (Soudal Quick Step), 1:15 pred Jonasom Vingegaardom (Visma Lease a Bike) in 1:36 pred Primožem Rogličem (Red Bull Bora Hansgrohe). Boj za rumeno majico na 111. dirki po Franciji ostaja povsem odprt.

To velja za oba slovenska asa, čeprav so bile njune predstave doslej precej različne. Pogačar je napadal in dirki skupaj z Evenepoelom dajal živahen ritem, ki so ga z obrambno držo poskušali zamoriti predvsem v Vingegaardovem taboru. To pa je šlo zelo na roke Rogliču, ki je izgubil razmeroma malo časa, čeprav ga nikoli ni bilo zraven, ko je šlo na nož.

Primož Roglič pravi, da mora še naprej verjeti v svoj načrt in ostati optimističen. FOTO: Stephane Mahe/Reuters

»Zadovoljen sem s potekom Toura. Nosim rumeno majico in dirkam po svojem načrtu. Če bo šlo tako naprej, bom imel dobre noge za to, kar je še pred nami. Lani sem moral ta čas loviti Jonasa, prišel sem na devet sekund od rumene majice, to me je peklilo. Zdaj sem 33 sekund pred Remcom, to ni veliko in on je zelo močan, vendar je to vseeno boljše izhodišče za nadaljevanje. Prvič na tritedenski dirki tekmujem proti njemu in doslej je bilo to zabavno. Tudi on dirka agresivno in poskuša narediti razliko,« je Pogačar povedal o svojem prvem delu Toura in ta čas prvem zasledovalcu.

Vendar se ves kolesarski svet ukvarja z njegovim bojem z Vingegaardom, ki je dobil zadnja dva Toura, letos pa je na start prišel vrhunsko pripravljen kljub hudemu padcu na aprilski dirki po Baskiji. »Ne bojim se Jonasa, na makadamski etapi sem se bolj bal Remca. Sicer pa me v resnici ni strah dirkati proti nikomur. Zdi se, da se me boji Jonas. Ni mu bilo mar za Remcove napade, vedno je gledal le mene. Jasno je, da je povsem osredotočen name. Bomo videli, kako nama bo šlo v gorah,« je 25-letnik s Klanca pri Komendi povedal o velikem rivalstvu.

Še verjame v svoj načrt

»Kako premagati Pogačarja, Evenepoela in Vingegaarda? Če bodo še naprej tako hitri, bo to zelo težko. Vendar bomo videli, kako bo šlo, drugi teden Toura se mora šele začeti. Marsikaj se lahko še zgodi. Še naprej moram verjeti v naš načrt in ostati optimističen. Na koncu bodo noge tiste, ki bodo spregovorile,« pa Primož Roglič ostaja optimističen v boju za vrh, ki ga bo moral nadaljevati brez enega od ključnih pomočnikov.

Aleksander Vlasov je po grdem padcu v 9. etapi nadaljeval dirko, a je se izkazalo, da si je zlomil gleženj, tako da je včeraj odpotoval domov.