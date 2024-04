Pogačar do novega velikega uspeha! Nihče ni mogel slediti njegovemu napadu (VIDEO)

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je zmagovalec prestižne enodnevne klasike Liege - Bastogne - Liege. To je njegova druga zmaga na tej dirki po letu 2021 in skupno šesta na največjih enodnevnih dirkah na svetu oz. spomenikih.

Za Pogačarja in njegovo ekipo je vse potekalo po pričakovanem načrtu. Dirko so v drugi polovici na poti nazaj iz Bastogna do Liegea naredili zelo zahtevno za ostale. Kot so napovedovali že njegovi tekmeci, je 25-letni slovenski as glavni napad uprizoril na klancu na Redoute (1,6 km/8,8 %) 35 km pred ciljem.

Tam si je nabral prednost 20 sekund, tudi večja skupina v ozadju pa mu ni mogla slediti. Po vsega devetih kilometrih v ospredju je imel že minuto naskoka in se po večtedenskih višinskih pripravah v španski Sierra Nevadi zanesljivo odpeljal k jubilejni 70. zmagi v karieri.

Drugo mesto je pripadlo Francozu Romainu Bardetu (DSM-firmenich PostNL) z zaostankom minute in pol, medtem ko je tretji Nizozemec Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) zaostal dobri dve minuti.

Pogačar je drugič v karieri slavil v Liegeu, to mu je uspelo tudi leta 2021. Pred tem je bil 2020 tretji, 2022 je izpustil dirko zaradi družinskih razlogov, lani pa je padel in si zlomil zapestje.

Obenem se je Pogačar z van der Poelom izenačil na lestvici aktivnih kolesarjev z največ zmagami na spomenikih. Oba imata po šest zmag, nihče drug v karavani nima več kot dveh. Pogačar je na petih največjih klasikah slavil še po Flandriji (2023) in trikrat po Lombardiji (2021, 2022, 2023).

Na dirki je od Slovencev nastopil tudi Domen Novak, ki je v ekipi emiratov opravil ogromno dela v drugi polovici dirke in pomagal postaviti temelje za Pogačarjev kasnejši napad.