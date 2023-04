Pogačar blagoslov za kolesarstvo

Kolesarski svet se priklanja kralju dirke po Flandriji Tadeju Pogačarju (UAE), ki je navdušil predvsem z načinom, kako je na njunem terenu ugnal največja specialista za enodnevne preizkušnje Mathieuja van der Poela (Alpecin Deceuninck) in Wouta van Aerta (Jumbo Visma). Čeprav je bil 24-letnik s Klanca pri Komendi že prej št. 1 na svetu, se je s tem uspehom izstrelil v višave. Flandrija je podobna prelomnica v njegovi karieri, kot je bila prva zmaga na Touru 2020.

»Zmagal je na največji tritedenski in največji enodnevni dirki, kaj še ostane velikim?« se je direktor slovenskih reprezentanc Martin Hvastija vprašal po Pogačarjevem podvigu, ki je sprožil slavospeve po vsem kolesarskem svetu.

Klobuk je pred slovenskim naslednikom snel tudi Eddy Merckx, sloviti »kanibal«, ki je v 60. in 70. letih zmagoval vsepovprek. »Že dolgo nisem tako užival pri spremljanju dirke kot pri tej Flandriji, na kateri je Tadej pokazal, da je več kot šampion. Ta zmaga veliko pove o njem. V nedeljo je v Oudenaardu vstopil v zgodovino tega športa. Ne gre le za to, da zmaguje, temveč tudi njegov način dirkanja, slog in pogum, da se loti takšnih podvigov. Njegovi nastopi so pravi blagoslov za ljubitelje tega športa. Pogačar je sinonim za kolesarstvo tega obdobja,« je za belgijske medije dejal Merckx.

Najprej tretji Tour

Kolesarstvo Pogačarju sicer ponuja še veliko izzivov: ob karierni beri vseh petih spomenikov, vse tri tritedenske dirke, pa dvojček Giro–Tour v eni sezoni, ki ga je nazadnje leta 1998 osvojil Marco Pantani. Tu je še trojna krona, Giro, Tour in mavrična majica svetovnega prvaka v isti sezoni, kar je doslej uspelo le Merckxu leta 1974 in Stephenu Rochu leta 1987.

»Nekdo, ki lahko dobi tako hribovito dirko po Lombardiji kot tlakovano po Flandriji, lahko zmaga kjerkoli. Lahko postane tudi svetovni prvak, to me najbolj tolaži,« se Hvastija, ki je Pogačarja vodil v izbrani vrsti do 23 let, nadeja, da ne bo zmagoval le v dresu ekipe UAE, temveč tudi reprezentančnem. Morda tudi na OI v Parizu 2024.

»Pri njem nič ni nemogoče, a naslednji korak je tretja zmaga na Touru, po tem bo veliko odvisnega od tega, s čim ga bodo motivirali tekmeci in tudi novinarji. Ni potrebno veliko, da se ga zdraži,« Hvastija zmago v Flandriji vidi tudi v luči revanše za lani izgubljeni dvoboj z Jonasom Vingegaardom na Touru. Danca je letos že ugnal na Pariz–Nica, zdaj je bil na vrsti njegov ključni belgijski pomočnik van Aert, ki si najbolj želi zmago na dirki po Flandriji.

»Tadej izvorno ostaja etapni kolesar. Po tretjem Touru bo sodeč po italijanskih koreninah ekipe UAE njegov naslednji izziv prvi Giro,« predvideva nekdanji slovenski profesionalec, ki pravi, da se Pogačarju pri 24 letih nikamor ne mudi. »Naprej gre lahko postopoma, po Touru, Giro, nato Vuelta, šele nato bi razmišljal o kombinaciji več tritedenskih dirk v isti sezoni,« je sklenil Hvastija.