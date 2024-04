Po dolgem sprintu dihal na škrge

Celjski šampionski pohod so rahlo upočasnili nogometaši Domžal. Pri senzacionalni zmagi s 3:2 je vodilnim na lestvici 1. SNL v 32. krogu, ki sta ga brez golov zaokrožila Koper in Bravo, dal vetra mladi reprezentant iz domžalskega inkubatorja Jošt Pišek. Zabil je dva gola, pri čemer je bil eden lepši in bolj spektakularen od drugega. V tej sezoni je 22-letni Zasavčan iz Izlak izstopil iz domžalskega povprečja in se uveljavil kot eden od najbolj vznemirljivih igralcev v slovenskem prvenstvu.

O okusih se ne razpravlja, je znana krilatica, toda oba gola, ki jih je zvezni igralec zabil Celjanom, sta bila spektakularna. »Lepši, težji, ne vem, toda vsekakor bi izbral drugega. Bil je privlačnejši, takšnega še nisem zabil,« je izbral morda tudi gol leta junak tekme v Celju. Potem ko je v sprintu pretekel več kot 50 metrov, je rutinirano matiral še domačega vratarja Matjaža Rozmana. Podrobneje je razložil, kako je »trpel«, ko je v končnici tekme izpeljal akcijo za desetico.

Prva liga Telemach Vrstni red: Celje 72, Olimpija 63, Maribor 59, Bravo 44, Koper 43, Domžale 38, Rogaška 32, Aluminij in Radomlje po 27.

»Poseben in zahteven je bil gol tudi zaradi tega, ker se je tekma bližala koncu. Nisem bil več toliko pri močeh, utrujenost me je že načela, tako da so bili zadnji metri peklenski. Dihal sem 'na škrge', poskušal pa sem se čim bolj umiriti in do zaključnega strela priti čim bolj sproščen. Pohvalil bi tudi trud celjskega kapetana Denisa Popovića. Tekel je, kolikor je zmogel, do zadnjega se ni dal, videl sem, kako se je trudil,« je po prespani noči podoživljal svoj drugi gol, ki je pomenil zmago Domžalčanov. Še prej je prav tako v velikem slogu izničil zaostanek, ko se je otresel treh tekmecev in z neubranljivim strelom po tleh s 17 m prvič na tekmi premagal Rozmana. Za Celjane je vendarle našel tudi spodbudne besede. »Prvaki bodo, kljub vsemu imajo veliko prednost.«

Vitkejši in učinkovitejši

Sezona najboljšega Domžalčana se spreminja v sanjsko, devet golov je že zabil, kar je za zveznega igralca veliko. »Pozna se trdo delo na treningih. Tudi izkušenejši sem, z igralci sem se ujel, bolje poznam ligo …« je po 58 tekmah v 1. SNL ocenil svoje napredovanje slovenski reprezentant do 21 let in strelec zadnjega gola v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo pri zmagi nad BiH (3:0).

Kdor je dobro spremljal Joštov igralski razvoj, je opazil manjšo spremembo. Nekoliko bolj vitek je. Veljal je za telesno močnejšega igralca, ki ga je odlikovala raznovrstnost. »Lahko bi igral kot št. 6, 8 ali 10. Vse tri vloge v zvezni vrsti mi ustrezajo in sprejemam vlogo, ki mi jo določi trener. V primerjavi s prejšnjo sezono sem v tej nekoliko bliže vratom, zato sem tudi bolj učinkovit,« je pojasnil strelec skupno enajstih prvoligaških golov, ki ga še posebej odlikuje dober strel. Prvega je zabil v Ljudskem vrtu oktobra leta 2022 pri domžalski zmagi s 3:0.