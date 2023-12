Olimpiji prva točka v mestnem derbiju

Naj bo čim prej konec. Takšno je bilo razmišljanje v taboru slovenskih nogometnih prvakov po zadnjem žvižgu glavnega sodnika Asmirja Sagrkovića v sklepni tekmi 18. kroga 1. SNL. V mestnem derbiju v Stožicah jim na »mivki« jim ni šlo po načrtih, še 15 minut pred koncem so bili v »sedmih nebesih«.

Albanec Redi Kasa je premagal šišenskega vratarja Matijo Orbanića, toda zadnjo besede je imel najboljši strelec Brava Matej Poplatnik. Nizkorasli, a spretni napadalec, ki je že pri 0:0 z glavo zadel vratnico, je v 86. minuti v drugem poskusu z glavo matiral Denisa Pintola za še četrto točko v mestnih derbijih v tej sezoni.

Točka manj zaostanka za Celjani je le slaba uteha. Ali pač dobra. Bolje ena kot nobena. S tekmo več so zmanjšali zaostanek za Celjani na pet točk, to pa je tudi najpomembnejše za trenerja Zorana Zeljkovića, ki bi najbrž poslal nogometaše na zimski odmor. Čakajo pa jih še tri težke tekme.

Mura z igralcem več strla Rogaško Izidi 18. kroga: Olimpija – Bravo 1:1 (Redi Kasa 76.; Matej Poplatnik 86.), Mura – Rogaška 3:1 (Dardan Shabanhaxhaj 15., Nikola Jovičević 54., Amadej Maroša 80.; Nejc Gradišar 7.; rdeči karton: Emanuel Mihalić (46./2RK), Koper – Maribor 3:3 (Nik Omladič 4./11-m, Ahmed Ankrah 28., Luka Vešner Tičić 65.; Arnel Jakupović 14., El Arbi Soudani 42., Josip Iličić), Aluminij – Domžale 0:5 (Mario Krstovski 15., Danijel Šturm 29., 47., 92., Belmin Bobarić 67.), Kalcer Radomlje – Celje 0:4 (David Zec 52., Tamar Svetlin 56., Edmilson 76., Denis Popović 93.). Najboljši strelci: 10 – Rui Pedro, 7 – Dardan Shabanhaxhaj, 6 – Aljoša Matko, Arnel Jakupović, Mario Krstovski, Danijel Šturm, Matej Poplatnik.. Pari 19. kroga: Aluminij – Celje (9. t. m.), Bravo – Rogaška, Koper – Olimpija, Mura – Domžale (vsi 10. t. m.), Radomlje – Maribor (11. t. m.); zaostali tekmi 17. kroga: Celje – Koper (od 30. minute), Rogaška – Aluminij (obe 13. t. m.).

Na Bonifiki se je jezil Ante Šimundža

Maribor je na Bonifiki pokazal tudi kakovost, trikrat je ulovil zaostanek. Vijolični so v tem navdušili trenerja Anteja Šimundžo, a ga tudi ujezili, ker so si prej privoščili zaostanek. Šimundža po tekmi ni skrival jeze in je deloma tudi razkril na kakšen način vodi moštvo. Zelo je drugačen od kolegov in tekmecev, Damirja Krznarja, Zorana Zeljkovića in Safeta Hadžića.

Če za trojico velja, da so mehkejši, ima Mariborčan izrazito avtoritativen pristop, pred katerim »pokleknejo« tudi »sedmosilaši«. Medtem ko se je Hadžić skoraj opravičeval za svoje poteze, je Šimundža dal vedeti, da ni dovzeten za »drugačno mnenje«, a tudi dobro ve, kje je zgornja meja, do katere še lahko gre.