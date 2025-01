Olimpija ne želi z vrha, Štajerci načrtujejo obratno

Na obzorju je ena najzanimivejših sezon 1. SNL v zadnjem desetletju. Trije klubi odkrito merijo na naslov prvaka, le eden od njih bo konec maja zadovoljen, dva bosta razmišljala o menjavi trenerja, tako usodno pomembno je končati sezono na vrhu, ki prinaša udobno pot do enega od Uefinih tekmovanj. Dotlej je še daleč, klubi so začeli priprave na start drugega dela sezone 2024/25, ki ga bodo odprli 31. januarja. V taborih Olimpije, Maribora in Celja ne skrivajo najvišjih ambicij, »dark horse«, kot bi rekli Angleži, bodo nogometaši Kopra.

Deseterica je odigrala lani natančno polovico vseh tekem (oziroma 18 krogov od 36), naslednje dejanje na igrišču bo sledilo konec januarja, pari 19. kroga pa so: Olimpija – Primorje (petek, 31. 1.), Celje – Bravo, Maribor – Domžale (oba v soboto, 1. 2.), Mura – Nafta, Kalcer Radomlje – Koper (oba v nedeljo, 2. 2.).

Od Raula do Smajlagića

Pogled na lestvico razkriva silno izenačenost v zgornjem domu 1. SNL, četudi si je Olimpija priigrala šest točk prednosti pred najbližjima zasledovalcema in je že zaradi tega v najboljšem izhodišču pred nadaljevanjem sezone: Olimpija 39, Maribor in Koper po 33, Celje 31, Bravo 30, Primorje 24, Mura 21, Kalcer Radomlje 19, Domžale 10, Nafta 9. Strelci? Raul Florucz (Olimpija) 7 golov, 4 asistence, Milan Tučić (Bravo) 7+3, Amadej Maroša (Mura) 7+2 in Semir Smajlagić (Primorje) 7+1 so bili po prvem delu na vrhu lestvice, bomo videli, komu bo pripadla individualna lovorika, ki seveda ni pomembna kot naslov prvaka.

37 MILIJONOV EVROV znaša skupna tržna vrednost igralskega kadra Olimpije, Maribora in Celja po oceni portala Transfermarkt.

V takšnih razmerah so klubi prejšnji teden odprli priprave na letošnje izzive, pri čemer je treba poudariti, da bodo zeleno-beli Ljubljančani in Celjani odigrali še vsak po najmanj dve dodatni tekmi v Uefini konferenčni ligi – pari štirih tekem so: Borac Banjaluka – Olimpija in Celje – Apoel Nikozija (13. in 20. februarja).

Glavni kandidati za prvaka bodo prvi del priprav opravili v tujini. Celjani so že od četrtka v Umagu, Mariborčani so se v soboto nastanili v turškem Beleku, vodilna Olimpija pa na isti dan v bližini Murcie v Španiji.

Aljoša Matko bo poskušal v Umagu uglasiti svoje strelske naprave. FOTO: NK Celje

Trener Victor Sanchez je moštvo iz Stožic odpeljal v svojo domovino – prek zagrebškega letališča – za polna dva tedna, v taboru Olimpije so navdušeni nad razmerami za trening v vadbenem središču Pinatar Arena v Murcii in hotelu Thalasia Costa de Murcia. Olimpija bo v Španiji odigrala dve pripravljalni tekmi, njen prvi izziv bo Slask Wroclaw, drugi ukrajinski Krivbas. V kadru je 31 nogometašev, ob več mladih fantih iz mladinske šole tudi Estonec Alex Matthias Tamm, 23-letni napadalec (za reprezentanco je zbral 13 tekem in dva gola). V jati je kar osem napadalcev (Alex Blanco, Reda Boultam, Marko Brest, Dino Kojić, Ivan Durdov, Raul Florucz, Svit Hočevar, Alex Matthias Tamm), živahno bo do konca januarskega prestopnega roka.

»Vstopili smo v novo obdobje kluba, poleti smo pripravljeni vložiti resen denar v gradnjo akademije in nadgraditi delo z mladimi v klubu,« je napovedal direktor Olimpije Igor Barišić, športni direktor Goran Boromisa je dodal: »Zimske priprave so ključne za celotno leto, Murcio smo izbrali skupaj s trenerjem Sanchezom, ki odlično pozna tamkajšnje razmere. Tamm? To je naša prva letošnja okrepitev, gotovo gre za enega naših najobetavnejših prestopov v zadnjem obdobju. V boju za njegov podpis smo premagali Poljake in Turke.« Zeleno-beli merijo visoko, včeraj jih je okrepil še 24-letni albanski vezist Jurgen Čelhaka, nazadnje član varšavske Legie.

Visoko merita tudi Cesar in Riera

Mariborčani so prek Gradca in Antalye že prišli do Beleka, kjer bodo do 25. januarja. Tam bodo odigrali štiri tekme, to bodo Dinamo Kijev (16. 1.), TSC Bačka Topola (20. 1.), Jagiellonia (24. 1.) in Zimbru (24. 1.). Tudi trener Boštjan Cesar ima na voljo 31 nogometašev – doma je ostal le poškodovani Poljak Karol Borys –, med njimi je tudi nizozemski stoper Omar Rekik, za zdaj edini mariborski novinec v januarskem prestopnem roku.

Mariborčani so v Turčiji že zavihali rokave. FOTO: NK Maribor

Najbližje so odpotovali državni prvaki Celjani, trener Albert Riera pripravlja moštvo za boj na treh frontah, Štajerci pa bodo v Umagu do 18. januarja, ko bodo igrali z Osijekom, nato bodo skočili za tri dni domov in se vrnili v hrvaško Istro, kjer bodo igrali še s Širokim Brijegom. Tudi Celjani želijo na vrh, za zdaj so pripeljali pet novincev iz tujine.

To je torej izhodišče Olimpije, Maribora in Celja pred izjemno zanimivim in nepredvidljivim nadaljevanjem sezone, pred katerim lahko navijači upravičeno pričakujejo veliko.