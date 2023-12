Olimpija in njen ZZ brez izbire

Še pred dobrim tednom je bilo glavno vprašanje v 1. SNL, kdaj bodo prvaki ujeli ali za vrat zadihali vodilnim v 1. SNL Celjanom. Pred 19. krogom je glavno vprašanje naslednje: bo prednost Celjanov, ki so ob polovici prvenstva zanesljivi prvaki, pred Olimpijo znašala že 10 točk? Šampionskih!

Zeleno-beli gostujejo na neugodni Bonifiki, kjer so sezono odprli s porazom, Celjani že danes v Kidričevem. Zadnje dejanje kroga bo v ponedeljek, ko bodo Radomljani gostili Mariborčane.

Kidričevo: Aluminij – Celje (sobota, sodnik Rade Obrenović, 15.00): Domžalčani so sredi tedna v Kidričevem zabili pet golov, koliko jih bodo šele najučinkovitejši in najboljši Celjani? Dovolj bo en, če bo prinesel zmago. Pozor, takšne tekme, ko je gostitelj eno prej povsem pogorel, so lahko nevarne. Ne rešuje jih trener Damir Krznar, temveč predsednik Valerij Kolotilo.

Ljubljana: Bravo – Rogaška (nedelja, Matej Jug, 13.00): Bravo lovi Maribor. Najbrž ga bo ujel, ker že pošteno brezvoljne in nesrečne Slatinčane zanima naslednja tekma, preložena z neposrednimi tekmeci za obstanek Kidričani. Kdo ve, morda pa jo bo Šiškarjem zagodel njihov fant in prvi strelec gostov Nejc Gradišar. Mladi reprezentant ima veliko snubcev.

Prva Liga Telemach Celje 17 13 2 2 38:12 41 Olimpija 18 10 4 4 34:23 34 Koper 17 8 6 3 29:19 30 Maribor 18 8 4 6 28:21 28 Bravo 18 7 5 6 23:24 26 Domžale 18 7 2 9 29:27 23 Mura 18 6 4 8 20:27 22 Radomlje 18 4 4 10 16:30 16 Aluminij 17 4 3 10 19:31 15 Rogaška 17 3 2 12 13:35 11

Koper: Koper – Olimpija (David Šmajc, 15.00): Še v sredo sta prvi koprski mož Ante Guberac in Olimpijin ZZ, trener Zoran Zeljković, prijetno kramljala. Koprčani so sicer po še eni solidni predstavi iztržili le točko, kot so jo zeleno-beli v mestnem derbiju, a za prvake je pomenila alarm. Olimpijina preobrazba se je ustavila in ji grozi kolaps v jesenskem finišu. Obsežnost zimske rekonstrukcije ali (re)evolucije bo narekoval tudi zaostanek za Celjani. A že zdaj je jasno, preveč igralcev tudi škodi.

Murska Sobota: Mura – Domžale (Mihael Antić, 17.30): Črno-beli lažje dihajo in se veselijo, toda uspeh proti zadnjim z igralcem več jih ne sme zavesti. Vroči Domžalčani, ki so na strelski pogon Danijela Šturma in Maria Krstovskega nanizali štiri zmage z razliko v golih 11:1, jim bodo nalili čistega vina.

Domžale: Kalcer Radomlje – Maribor (ponedeljek, Denis Halilović, 17.30): Radomljani so v padcu in na odmoru, Mariborčani pa v ritmu, ki ga narekuje trener Ante Šimundža. Pomeni maksimalno osredotočenost in poslušnost. Toda red in disciplina ne bosta dovolj, za prve obrise šampionskosti manjkajo dve, tri okrepitve. Kdo jih bo izbiral, Šimundža ali športni direktor Marko Šuler, ki je še pod vtisom obiska v Braziliji, kjer je z Marcosom Tavaresom videl veliko fantov? Niso poceni, to je edina težava.