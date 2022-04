Ognjeviti Ognjen, vztrajni Koper

»Še sedem tekem,« odštevajo Mariborčani. In tudi Koprčani. Oboji so v šampionskem slogu v 29. krogu 1. SNL prišli do polnega izkupička in zadržali medsebojno bitko za prvaka. Po porazu v Fazaneriji je praktično brez možnosti za ubranitev naslova Mura. Za vodilnim Mariborom zaostaja že 12 točk.

Pred sobotnim velikim derbijem v Ljudskem vrtu je vijolično radost in optimizem dopolnil Ognjen Mudrinski, ki je z dvema mojstrskima goloma že v prvem polčasu razblinil vse dvome o zmagovalcu.

Vijolični bodo v primeru osvojitve lovorike lahko poslali zahvalo Domžalčanom. V tej sezoni so jih premagali še tretjič in ob neodločenem izidu osvojili skoraj petino vseh točk. Od skupno štirinajstih golov je Mudrinski tri dosegel proti Domžalčanom.

Mariborčani so taktično dovršeno izpeljali dvoboj tudi zaradi velikega darila domačega vratarja Aldina Mulalića, po katerem je Rok Kronaveter nesebično podal Mudrinskemu za rutiniran prvi gol. Drugega je 30-letni Srb, posojen od poljskega kluba Jagiellonia, dosegel z bližine, potem ko je preigraval in metal na zadnjice domžalske branilce. Podajalec je bil Antoine Makoumbou. Mudrinski je končal enomesečno strelsko sušo, potem ko je pred Domžalčani zadnji gol zabil 3. marca v Kopru.

Dolga klop močan adut

Mariborčane je odlikovala šampionska podoba. Ne le zaradi zadetkov, ampak tudi zaradi taktično dovršene tekme: ko so potrebovali prvi gol, so ga dosegli, nato so nadzorovali nalete Domžalčanov in tik pred sodnikovim žvižgom za odmor zabili še drugega. V drugem polčasu so tudi trpeli, se branili in ubranili. A tudi odpočili najboljše. Trenerju Radovan Karanoviću so se posrečile vse poteze.

»Do zmage smo prišli nekoliko drugače. Videli smo različna polčasa. Drugega nismo začeli, kot smo se dogovorili, a smo se dovolj hitro odzvali. Imeli smo nadzor. Prvi del je bil prepričljiv in učinkovit. Mudrinski je nadaljeval strelski niz,« je povedal Karanović, ki je z igralsko širino dosegel, kar je želel.

»Želimo si, da vsi igralci prispevajo svoj delež ne glede na to, koliko časa so na igrišču. Martin Milec je prinesel mirnost v obrambi, prav tako Nemanja Mitrović. Rok Kronaveter si je zaslužil začetno enajsterico ...« je lahko užival mariborski trener.

Izidi 1. SNL Izidi 29. kroga – Domžale: Maribor 0:2 (Ognjen Mudrinski 8., 45.), Mura: Koper 1:2 (Žiga Škoflek 90.; Ivan Novoselec 70., Lamin Colley 73.), Celje: CB24 Tabor 1:0 (Grigorij Morozov 64.; rdeči karton: Klemen Nemanić, 71.), Aluminij: Bravo 0:2 (Gašper Trdin 63., Martin Kramarič 84.), Olimpija – Kalcer Radomlje – večerna tekma; vrstni red strelcev: 14 – Ognjen Mudrinski (Maribor), 13 – Maks Barišić (Koper), 10 – Mustafa Nukić (Olimpija); pari 30. kroga: Maribor – Olimpija, Bravo – Mura, Radomlje – Aluminij (vsi 9. t. m., Tabor – Domžale, Koper – Celje (oba 10. t. m.).