Odločilen dan za Jakova Faka

Nekateri dnevi so za pogled s slovenskega zornega kota na 52. svetovnem prvenstvu v biatlonu posebej podčrtani. In eden takšnih je prav današnja sreda, saj je posamična moška tekma na 20 kilometrov v preteklosti prinesla že veliko veselja našemu vodilnemu adutu Jakovu Faku. Danes (začetek ob 14.30) bo poskusil doseči vrhunsko uvrstitev, s katero bi se tudi potolažil po sprintu in zasledovanju, ki se nista razpletla po njegovem okusu. Odraščal je v Gorskem kotarju, čudovitem naravnem okolju, toda zlasti v zimskem času zahtevnem za običajen vsakdan. Tu ni jokic in razvajencev, tako kot tudi v biatlonu ne, še zlasti ne na teh dolgih dvajsetkilometrskih preizkušnjah. In še posebno ne na tej novi, zares zahtevni pokljuški progi.



»Drži, ta proga je zdaj res precej težja kot v preteklosti. Tehnično je zahtevna in razgibana, tudi pri spustih ni možnosti počitka. Prvi del je položen, nato sledi ponavljajoče se vzpenjanje,« je opisal Fak, nazadnje na 20 km srebrn na olimpijskih igrah, pred tem pa leta 2012 prav v tej disciplini na kultnem biatlonskem prizorišču v Ruhpoldingu na Bavarskem tudi svetovni prvak.

Če bi sodili po doslej prikazanem na tem prvenstvu, je zdaj daleč od takšnega podviga, toda v pogovoru dan pred to prihajajočo preizkušnjo nam včeraj ni zganjal niti preplaha niti kakšne opazne slabe volje. »Seveda razmišljaš, kje si ga polomil, toda po prostem ponedeljku sem miren. Najprej sem opravil dober tekaški trening, nato pa sem se umaknil na strelišče v Mošnjah pri Radovljici in poskusil ugotoviti, zakaj predvsem pri streljanju leže v nedeljo nisem bil zanesljiv. Preizkušal sem puško in natančnost, vse je v najlepšem redu, očitno je šlo le za slabo dnevno formo,« ostaja optimističen Fak, pred katerim so pravzaprav še štiri tekme na tem prvenstvu: po današnji v nadaljevanju še preizkušnji v mešanih dvojicah in moških štafetah, nato pa za konec prestižni skupinski start. Poseben dan za Cisarja V tem, torej med 30 najboljšimi biatlonci na svetu, si zdaj močno želi nastopiti tudi Miha Dovžan. Če bi upoštevali včerajšnji startni seznam, mu pripada prav številka 30 in tako prvič v karieri vizum nastopa za to biatlonsko formulo 1. »Res je lepa priložnost, čudovito bi jo bilo izkoristiti,« razmišlja domačin iz bližnjih Gorij, s 23. in 25. mestom v zasledovanju in sprintu doslej prvi mož slovenske reprezentance.



Prav posebna bo današnja tekma tudi za Alexa Cisarja. Dvakratni mladinski svetovni prvak (Osrblie na Slovaškem 2019) bo sploh prvič nastopil v kateri koli od posamičnih preizkušenj članskega svetovnega prvenstva, pred enim letom je v Anterselvi tekmoval le med mešanimi dvojicami. »Res bo to poseben dan zame,« nam je dejal včeraj in potrdil namige, kako zahteven je preskok od mladinske konkurence k članski: »Vedel sem, da je to drugačna zgodba, zdaj sem si na jasnem, da je to povsem drug svet.« Slovenske barve bo danes branil še Rok Tršan, Klemen Bauer pa je očitno preveč izčrpan, potem ko je kot zadnji v naši moški vrsti prebolel koronavirus.

