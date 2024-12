Skupinsko veslanje je naporen kolektivni šport, pri katerem imata vodilno vlogo moč in motivacija vseh veslačev, pomembni pa so tudi usklajenost, volja in vztrajnost. Ta stara pomorska veščina ni pozabljena. Marsikje jo radi gojijo na šolah za pomorščake, tudi pri nas. Tako je pred časom pozornost sprehajalcev na obalni pešpoti od Portoroža proti Piranu pritegnila množica navijačev. Spodbujali so namreč tekmovalce Elektro in pomorske enote Gimnazije Piran (GEPŠ) ter Fakultete za pomorstvo in promet Portorož (FPP) in drugih udeležencev na že 25. Mednarodnem veslaškem tekmovanju v kuterjih. Gre...