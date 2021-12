Zmešnjava, žreb lige prvakov bo ponovljen

Evropska nogometna zveza (Uefa) je v Nyonu v Švici danes opravila žreb osmine finala lige prvakov. Kroglice so določile, da se bo slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak z Atleticom pomeril z Bayernom. Samirja Handanovića z Interjem čaka Ajax, Benjamina Šeška, člana Salzburga, pa Liverpool.

Liga prvakov, osmina finala: Benfica (Por) – Real Madrid (Špa) Villarreal (Špa) – Manchester City (Ang) Atletico (Špa) – Bayern (Nem) Salzburg (Avt) – Liverpool (Ang) Inter (Ita) – Ajax (Niz) Sporting Lizbona (Por) – Juventus (Ita) Chelsea (Ang) – Lille (Fra) PSG (Fra) – Manchester United (Ang)

Prve tekme osmine finala bodo 15. in 16. februarja 2022, povratne pa 22. in 23. Četrtfinali so na sporedu marca, polfinala konec aprila in v začetku maja, finale pa bo 28. maja v Sankt Peterburgu.