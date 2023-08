Nukić sklenil noro tekmo

Po pisanem evropskem tednu slovenskih klubov je napočil čas za »ognjemet« na domačih igriščih. Zlasti vroče je bilo v Kidričevem, kjer je v predstavi zasukov in izjemnega števila devetih golov Olimpija proti domačemu moštvu na koncu le potrdila favorizirano vlogo. Prepričljiv je bil Koper v Šiški, Muri se je zataknilo doma z Radomljami, Rogaška pa je proti Mariboru osvojila prvo točko v sezoni.

Prek tisoč navzočih se bo še dolgo spominjalo sobotnega večera v »Šumi«, prizorišču prvoligaških predstav nogometašev Aluminija, kjer je gledalcev več kot v prejšnjih sezonah, najbrž tudi zavoljo zanimive poteze klubskega vodstva. Z izjemo gostovanj Maribora, Mure in Olimpije, kjer so stroški prirejanja višji kot na drugih tekmah, je vstop brezplačen.

Toda ključno je seveda dogajanje na igrišču in to sobotno je bilo zares posebno. Olimpija je osvojila vse tri točke, domačemu taboru pa še dolgo ni šlo v račun, da so Aluminijevi nogometaši zabili Matevžu Vidovšku, vratarju z zdaj že nekaj izkušnjami tudi z mednarodnih tekem, štiri gole, pa vseeno niso osvojili niti točke.

Maribor v končnici ob zmago Izidi 5. kroga: Aluminij – Olimpija 4:5 (Skiba 2., Bilij 24., Jovan 74., Brest 77.; Rui Pedro 6., Pedro Lucas 58., 59., Motika 83., Nukić 87.; 1100), Mura – Radomlje 0:2 (Korun 23., Kukovec 38.; 1500), Bravo – Koper 0:3 (Nkada 41., Ruedl 48., Vešner Tičić 75.; 600); Rogaška – Maribor 2:2 (Pavlović 75., 83.; Božić 43., 47; 800); Domžale – Celje večerna tekma; tekme 6. kroga: Aluminij – Mura (25. avgusta), Koper – Rogaška, Maribor – Domžale (obe 26. avgusta), Olimpija – Celje, Radomlje – Bravo (oba 27. avgusta).

Res je šlo za nenavadno predstavo, ki jo je z vodilnim golom domače moštvo odprlo že po dobri minuti igre, po tekmečevem hitrem izenačenju spet vodilo, toda izkušenejše in uigrano moštvo branilcev šampionske lovorike je vodo pozneje v hipu preselilo na svoj mlin – sredi drugega polčasa je Lucas Pedro v presledku ene minute zabil dva gola in glede na kakovostno razliko ter zdaj že tudi utrjen moštveni duh po zahtevnih evropskih izzivih se je zdelo, da Olimpija prednosti ne more več izpustiti.

Pa ni bilo tako! Ambiciozna domača zasedba se ni vdala, spet vodila, na koncu pa ostala brez vsega – gola Nemanje Motike in Mustafe Nukića sta bila za gostitelje usodna. Domači trener Robert Pevnik je omenil, da tokrat Aluminiju »ni bilo dovoljeno zmagati«, gostujoči strateg Joao Henriques pa se je obregnil ob – resnici na ljubo – nenavadno odločitev za naslednji nogometni vikend.

Maribor 4 3 1 0 9:5 10 Olimpija 4 3 0 1 13:7 9 Koper 4 3 0 1 7:4 9 Celje 3 2 1 0 9:2 7 Bravo 4 1 1 2 4:6 4 Aluminij 4 1 1 2 8:8 4 Domžale 3 1 1 1 5:5 4 Radomlje 4 1 0 3 2:7 3 Mura 4 1 0 3 5:11 3 Rogaška 4 0 1 3 2:11 1

Takrat bo namreč napočil čas za derbi v domačem prvenstvu z evropsko noto – Olimpija vs. Celje. In namesto da bi se Stožice napolnile z največjim obiskom doslej v sezoni na ligaški tekmi, je predvidena tekma v Spodnji Šiški. Tam pa je tribuna za največ 2000 gledalcev. Trava največjega štadiona na Slovenskem naj namreč ob številnih tekmah (v torek bodo tu zmaji igrali še proti Qarabagu iz Azerbajdžana) ne bi več ohranjala kakovosti. Zato prestavitev domače tekme 6. kroga ni nemogoča.