Novica, ki je šokirala mnoge: olimpijske igre ostajajo brez enega najbolj priljubljenih športov?

Hollywoodski filmski zvezdnik Tom Cruise se je na sklepni slovesnosti olimpijskih iger v Parizu spustil s strehe stadiona Stade de France. V Kaliforniji so Red Hot Chili Peppers, Billie Eilish in Snoop Dogg priredili manjši koncert na sloviti plaži Venice Beach. To je bil prvi okus naslednjih olimpijskih iger 2028. v Los Angelesu.

Takoj po koncu iger v Parizu se je pozornost svetovne javnosti usmerila v Los Angeles. Naslednje poletne igre bodo v kalifornijski metropoli od 14. do 30. julija 2028. Tako kot Pariz letos bo tudi mesto angelov gostilo največje tekmovanje športnikov vsega sveta še tretjič po letih 1932 in 1984.

Kaj bo v ZDA drugače, kot je bilo v zadnjih tednih v Franciji?

Olimpijske kolajne bodo razdelili v kriketu, tako imenovanem flag-nogometu, nekontaktni različici ameriškega nogometa, lakrosu, bejzbolu, softbolu in skvošu. Z olimpijskega programa se poslavlja brejking, mesto na največji športni prireditvi na štiri leta bo, tako kot zdaj kaže, izgubil tudi boks. Ali se bo priljubljeni šport znašel na končnem seznamu, bo odločeno prihodnje leto, je povedal Thomas Bach, predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja. Pomen boksa za olimpijske igre je poudaril Boris van der Vorst, predsednik organizacije World Boxing, ki je bila ustanovljena kot odgovor na prekinitev odnosov med Mednarodnim olimpijskim komitejem in Mednarodno boksarsko zvezo. »Za vse, ki so vključeni v šport na vseh ravneh, za ves svet, bi to bilo uničujoče. Šport bi potem pritegnil manj ljudi na začetnih ravneh in bilo bi manj priložnosti za boksarje na elitnem nivoju, tako amaterske kot profesionalne. To bi bila katastrofa, ki je ne smemo dopustiti,« je še povedal Van der Vorst.

Na veslaških tekmovanjih bo lahki dvojni dvojec zamenjal sprint na plaži, oblika obalnega veslanja. V sodobnem peteroboju ne bo več skokov, bo pa tek z ekstremnimi ovirami. »Z bejzbolom, softbolom in flag-nogometom prinašamo nekaj najpomembnejših, tradicionalnih športov v našo državo. Tudi lakros ima dolgo zgodovino, je avtentičen za ZDA,« je za mednarodne agencije v Parizu poudaril Casey Wasserman, predsednik organizacijskega odbora losangeleških iger. Po drugi strani pa je kriket šport, ki ga igrajo milijoni po vsem svetu. Edini nov posamični šport je skvoš. »Želimo imeti največji športni program v olimpijski zgodovini, ker je Los Angeles športno mesto,« je pristavil.