Noseča Rihanna preporodila Šefe

Igralci kluba Kansas City Chiefs so zmagovalci 57. Superbowla. V epskem finalu NFL, kakor so ga imenovali poznavalci ameriškega nogometa, so na razprodanem stadionu v Glendalu po pravem preobratu z 38:35 (7:7, 7:17, 7:3, 17:8) strli odpor Philadelphie Eagles. Šefi so tako prestižno lovoriko osvojili tretjič po letih 1970 in 2020.

V prvem delu so prevladovali Orli, ki so na veliki odmor odšli s prednostjo desetih točk. Zdelo se je, da imajo vse pod nadzorom oziroma v svojih krempljih. Navijačem Kansasa je skrb vzbujala tudi poškodba prvega zvezdnika moštva Patricka Mahomesa, ki je zaradi bolečin v gležnju po koncu prvega polčasa odšepal v slačilnico. Iz nje so se Šefi po premoru, med katerim je s svojim šovom zablestela noseča barbadoška pevka Rihanna, vrnili kot prerojeni. Na krilih Mahomesa, Kadariusa Toneyja in novinca Isiaha Pacheca so pred 67.827 gledalci uprizorili izjemen zasuk ter na koncu pokazali, kdo so pravi šefi na igrišču.

Stisnil je zobe

»Zaradi bolečin sem preprosto stisnil zobe, kaj drugega mi niti ni preostalo,« je Mahomes komentiral svojo imenitno predstavo, zaradi katere so ga še drugič po letu 2020 izbrali za najboljšega igralca Superbowla. »Znova smo zmagali, kar je najpomembneje. Toda nismo še na koncu poti. Do tega, da postanemo dinastija, nas čaka še ogromno dela. Še naprej se bomo borili. V moštvu imamo nekaj mladih igralcev in že sedaj se veselim prihodnje sezone,« je dal 27-letni zvezdnik iz Tylerja v Teksasu jasno vedeti, da je kljub novi lovoriki še vedno zelo lačen zmag.