Nora tekma: Izjemni Slovenci, Lanišek drugi

Anže Lanišek (134,5/134,5 m/283,1 točke) je na tekmi smučarjev skakalcev za svetovni pokal v nemškem Titisee Neustadtu osvojil drugo mesto. Zmagal je Nemec Karl Geiger (132/141/288,3), tretji pa je bil njegov rojak Markus Eisenbichler (132,5/132/273,9).

Cene Prevc (134/132/268,7) in Lovro Kos (137,5/132,5/267,5) sta zasedla šesto in sedmo mesto, Peter Prevc (130,5/127/258,1) je bil 12., Žiga Jelar (126/133/253,4) 16. in Timi Zajc (135,5/122,5/250,8) 18.

Še veliko bolje je Slovencem dva tedna pred olimpijskimi igrami v Pekingu kazalo po prvi seriji, ko je bil Lanišek prvi, Kos tretji, Timi Zajc, Cene in Peter Prevc pa so bili šesti, sedmi in osmi. Na koncu bi bil ekipni uspeh lahko še bistveno večji.

Med Slovenci je nalogo najprej dobro opravil Jelar in se na koncu uvrstil na rob petnajsterice. Tekma pa je postala napeta ob skoku Norvežana Halvorja Egnerja Graneruda, ki je zaključil drugo deseterico in s skokom dolgim 136,5 metra vrgel rokavico najboljšim desetim iz prvega nastopa.

Letvico je postavil zelo visoko. Peter Prevc kot osmi iz prve serije je bil skoraj 10 metrov krajši, pa tudi 132 metrov zmagovalca petkovih kvalifikacij Ceneta Prevca ni zadostovalo za vodstvo. Popolnoma se je skok ponesrečil Timiju Zajcu. Ko je nato vodstvo prevzel Eisenbichler, za njim pa je pristal Japonec Ryoyu Kobayashi, je sledil finale najboljše trojice.

Lovro Kos s 132,5 metra sicer ni bil kratek, a je imel boljše pogoje od predhodnikov, zato je zaostal tudi za Cenetom Prevcem. In prav dobre pogoje je znal za njim izkoristiti Geiger, ki je s 141 metri dosegel daljavo dneva in si priskakal 12. zmago v karieri. Za Laniška je bil skok predober in moral se je zadovoljiti z drugim mestom.

Osemindvajsetletni Geiger je z današnji zmago v skupnem seštevku pokala za 11 točk prehitel tudi zmagovalca novoletne turneje Kovbayashija in znova oblekel rumeni dres vodilnega. Razlika med njima znaša 11 točk.

Na tekmi ni bilo zmagovalca zadnjih dveh posamičnih tekem Norvežana Mariusa Lindvika, ki je preventivno v samoizolaciji zaradi bližnjega stika s člani norveške reprezentance, kjer je prišlo do okužb s koronavirusom.

V nedeljo bo v Titisee Neustadtu še ena posamična tekma.