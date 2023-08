Nogometaši Manchester Cityja po enajstmetrovkah premagali Sevillo in osvojili evropski superpokal

Nogometaši angleškega Manchester Cityja so osvojili prvo evropsko lovoriko sezone 2023/24. V današnjem superpokalnem obračunu zmagovalca lige prvakov in evropske lige v Pireju so po izvajanju enajstmetrovk premagali špansko Sevillo s 6:5 (1:0; 1:1).

Sevillo je v 25. minuti po predložku Marcosa Acune z leve strani igrišča v vodstvo s strelom z glavo popeljal Youssef En-Nesyri. S podobno izpeljano akcijo je City izenačil po dobri uri igre, ko je po podaji Rodrija zadel Cole Palmer.

Ker redni del ni dal zmagovalca, so sledile enajstmetrovke. V teh je v zadnji seriji Nemanja Gudelj zadel prečko, medtem ko so bili pred njim zanesljivi vsi preostali izvajalci. City je prišel do svojega prvega evropskega superpokalnega naslova.