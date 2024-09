Niso več majhni. Letvica je dvignjena visoko, a pomemben je štart

Slovenska nogometna reprezentanca proti Avstriji začenja vznemirljivo obdobje po evropskem prvenstvu in s pogledom proti svetovnemu. Liga narodov je vmesna postaja, toda pomembna. Selektor Matjaž Kek za prvo dejanje ni posegel po korenitih spremembah. Ali bo nadaljeval po ustaljenem ritmu, ali bo presenetil z novo igralno podobo reprezentance. To je uganka tudi za strokovnjake, ki so usmerili pogled v prihodnost.

Zdenko Verdenik, bivši selektor: »Izhodišče ostaja enako, selektor Kek bo moral vztrajati pri favoriziranju zaprte igre z nasprotnimi napadi. Korak naprej so lahko večja pobuda v igri in dolgi napadi, toda takšen način narekujejo tudi tekmeci. Res je, da ima Slovenija rezerve v igrivejšem pristopu, napadalnosti in pritisku, ampak to so deli igre, ki najbolj odražajo kakovost. Zdaj to, kar počne, dela odlično, stoodstotno, motivirano. Takšen nogomet ni najbolj sodoben, a je za nas najbolj učinkovit. Kek se je držal priporočila Braneta Oblaka, da bi morali Sloveniji prepovedati igrati napadalen nogomet.«

Ermin Šiljak, trener: »Tako velikih razlik med reprezentancami ni več, glede na uspeh na euru pa si je reprezentanca sama dvignila letvico. To pomeni, da vsi pričakujemo uspešno nadaljevanje, ampak uspehi ne bodo prišli sami od sebe. Več tekem prinaša še bolj uigrano moštvo, a tudi več možnosti za izboljšanje igre. Kaj manjka, ni skrivnost, več napadalne igre, ali s posestjo žoge ali s preobrazbami. Temelji so postavljeni, ne bo pa mogoče vsega izpeljati z eno tekmo, temveč se bo napadalnejši pristop oblikoval skozi tekme.«

Dušan Kosić, trener: »Pokazalo se je, da zdaj, ko je moštvo stabilizirano in ima znano jedro enajstih, Slovenija lahko igra na več načinov. Pojavlja pa se vprašanje, kakšen bo odziv moštva zdaj, ko so tekmeci prebrali slovensko igro. Vedno je pomenljivo, kaj narediti, ali nadgraditi to, kar že imaš, ali zadržati glavne značilnosti. Prednost je, da je reprezentanca mlada in ima potencial. Fantje lahko veliko tečejo in so učinkoviti. Ključna je agresivnost, ko jo občuti tekmec, tudi on preskakuje igro. Nadgradnja igre je zahteven in daljši proces, večinoma pa igralci prepoznajo, koliko zmorejo in kako se lahko odzovejo.«

Safet Hadžić, trener: »Dober rezultat je mogoče nadgradit tudi z igro. Slovenska reprezentanca ima kakovost in v obeh delih lahko napreduje. Fantje so pokazali, da znajo igrati, in mislim, da ni nobenega strahu. Pomembno je, da so igralci dojeli, da v nogometnem smislu niso majhni, a je tudi res, da je treba iti naprej od tekme do tekme. Nekje je treba biti bolj pazljiv, drugje bolj odprt. Jedro moštva je znano, selektor mora biti le dober opazovalec, prepoznati dnevno formo. Igralski kader se lahko razširi tudi iz igralcev iz 1. SNL, s čimer bo lahko dodajal širino in povečeval konkurenco.«

Novica Nikčević, trener: »Reprezentančni temelji so že postavljeni in so trdni. Uspehi so takšni, da ne zahtevajo velikih sprememb in ne verjamem v taktična filozofiranja. Moštveni duh se je ohranil. Še vedno bosta igralna zaščitna znaka nizki blok in nasprotni napad, toda ta reprezentanca premore dovolj kakovosti tudi za kontinuirano napadanje. Stavim tudi na selektorjevo modrost. Je tip strokovnjaka stare šole s tršo roko in je zelo uspešen v tem, kar dela. V samostojni Sloveniji je eden od najboljših.«