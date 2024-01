Nikola bi bil zastavonoša. Kmalu najboljši strelec evropskih prvenstev?

Dvajset let je minilo, odkar je rokometni svet spoznal Nikolo Karabatića. Spoznal ga je v Sloveniji. Z 19 leti je sin Hrvata in Srbkinje debitiral za francosko rokometno reprezentanco na velikem tekmovanju in bil takoj izbran v idealno postavo evropskega prvenstva, na katerem je Slovenija premagala Francijo in pozneje osvojila srebrno kolajno.

Karabatić je neuničljiv, prvi nastop za Francijo je vpisal že 2002. pri 17 letih, leta 2003 so ga vpoklicali v francosko izbrano vrsto za SP na Portugalskem, a še ni stopil na igrišče. Leto pozneje je v Sloveniji dosegel 35 golov in bil izbran za najboljšega levega zunanjega igralca. V idealni sedmerici je bil tudi Vid Kavtičnik, ki je nato s Karabatićem zgradil veliko prijateljstvo.

Nikola Karabatić je eden najbolj prepoznavnih športnikov v Franciji. FOTO: Bernadett Szabo, Reuters

Karabatić, čigar mlajši brat Luka je na EP v Nemčiji francoski kapetan, je odtlej osvojil štiri kolajne na olimpijskih igrah (tri zlate, eno srebrno), sedem na svetovnih prvenstvih (štiri zlate, srebrno in dve bronasti) ter pet na evropskih prvenstvih (tri zlate, dve bronasti).

V Nišu rojeni zvezdnik bo 11. aprila dopolnil 40 let, a še vedno vztraja. Razlog je očiten, kariero želi skleniti na domačih olimpijskih igrah letos v Parizu. Mnogi ga vidijo v vlogi nosilca francoske zastave na slovesnem odprtju, ki bo potekala na Seni. »Vem, da sem na ožjem seznamu za to vlogo, a nisem edini. To bi bila zame velika čast in odgovornost. A če bo zastavo nosil kdo drug, bom stoodstotno stal za njim,« je za Le Parisien dejal Karabatić, še vedno igralec, za katerega so plačali rekordno odškodnino. PSG je zanj leta 2015 Barceloni odštel dva milijona evrov. Tudi drugi na lestvici je Karabatić, Kiel je leta 2009 zanj plačal 1,2 milijona evrov Montpellieru.

Francija še ni osvojila EP v olimpijskem letu.

Nikola je sin Branka Karabatića, leta 2011 umrlega nekdanjega vratarja iz Trogira, ki je med igranjem za niški Železničar spoznal Radmilo, Srbkinjo iz Aleksinca. Družina se je preselila v Francijo, ko je bil Nikola star tri leta, saj je Branko dobil službo trenerja vratarjev v Strasbourgu. Tam se je kmalu rodil zdaj 35-letni Luka.

Lovi Sigurdssona

Nikola je zadnje evropsko prvenstvo začel v slogu, pred 53.000 gledalci na uvodni tekmi na stadionu v Düsseldorfu, kjer je Francija z 39:29 ugnala Severno Makedonijo. Karabatiću so se poznala leta, je pa dosegel en gol, kar pomeni, da se je še malce približal Gudjonu Valurju Sigurdssonu na lestvici najboljših strelcev EP. Zdaj je pri 280 zadetkih, Islandec, zdaj trener Gummersbacha, kjer igrata Tilen Kodrin in Kristjan Horžen, jih je zbral 288.

Zanimivo, Francija nikdar ni osvojila evropskega zlata v olimpijskem letu. »Rekel bi, da se podzavestno bolj osredotočimo na največje tekmovanje leta. No, morda se bo letos to spremenilo. Potrebujemo dober rezultat,« je dejal Karabatić, ki je na velikem tekmovanju debitiral 22. januarja 2004 v Kopru proti Poljski.