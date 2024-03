Nika Prevc ima morda celo premalo strahu

Ko orli in orlice zračno plujejo, se kraljevsko počutijo visoko v surovem zraku. Surov zrak (Raw Air) pa je tudi uradno ime turneje treh skakalnic, ki se za fante in dekleta začne jutri na Norveškem. Elita v smučarskih skokih in poletih se bo bodla v Oslu, Trondheimu in na letalnici v Vikersundu.

Glavni trener udarnega jedra slovenskih skakalk Zoran Zupančič bo na norveškem surovem zraku v boj poslal Niko Prevc, Niko Križnar, Emo Klinec, Tajo Bodlaj in Katro Komar. Sledil bo še finiš sezone v Planici, kjer bo v četrtek, 21. marca, preizkušnja na srednji Bloudkovi 102 metra veliki napravi. Naslednjega dne bodo na Trgu zmagovalcev v Kranjski Gori ob 20. uri podelili tudi veliki kristalni globus za skupno zmagovalko svetovnega pokala.

Bo to Nika Prevc? Osemnajstletna Prevčeva, 15. marca bo napolnila 19 let, ima pred zadnjimi sedmimi tekmami na vrhu razpredelnice 174 točk prednosti pred s 35 leti skoraj še enkrat starejšo Avstrijko Evo Pinkelnig. »Ni časa za taktiziranje, a paziti je treba, da so punce na koncu sezone sveže. Smo na točki, ko se pač vidi, ali naporno sezono zdržiš ali ne,« se vsega, kar je na kocki, zaveda Zoran Zupančič.

Nika Prevc v letošnji zimi tudi tekmovalno preživlja svojo prvo polno sezono v svetovnem pokalu, a pravi: »Še zdaleč nisem utrujena, imam še ogromno volje in moči. Menim, da je vse vsaj približno tako, kot mora biti. Pri rumeni majici vodilne v svetovnem pokalu denimo šele, ko me kdo vpraša o tem, začnem razmišljati, zakaj bi me moralo to bremeniti. Storila bom vse, da bi jo obdržala do konca. Kaže mi zelo dobro, zdaj moram le obdržati zaupanje vase in zdržati do konca,« pravi še en dragulj iz skakalne družine Prevc.

Glede norveške turneje pa se najbolj veseli (svojih debitantskih) poletov v Vikersundu. »Morebiti imam zanje celo malce premalo strahu, težko že čakam letalnico,« je dodala Nika Prevc, katere osebni rekord je sicer 146 m z naprave v Willingenu.