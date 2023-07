Ni ravno masterchef, a je to v steni

Slovensko športno plezanje je dobilo še eno zmagovalko svetovnega pokala. Vita Lukan je presenetila tudi sebe, ko je v Briançonu dobila tekmo v težavnosti in dosegla največji uspeh v karieri. Za 22-letnico iz Radovljice je to najboljša popotnica na svetovno prvenstvo, ki se bo začelo 1. avgusta v Bernu. Lukanova bo tam ena od kandidatk za visoka mesta, morda celo za olimpijsko vstopnico.

Čestitke za krstno zmago, ste že kdaj prejeli toliko čestitk kot v teh dneh?

»Hvala tudi za vašo. Zdi se mi, da so mi zares vsi privoščili iz srca, da se mi je enkrat vse izšlo glede na vse zaplete, ki sem jih imela zaradi poškodbe. Nikdar telefon še ni piskal kot zdaj.«

Vam je med prvimi čestitala Janja Garnbret?

»Seveda. Vsi v reprezentanci smo veseli eden za drugega.«

Se lahko Janja že malce boji Vite Lukan pred SP?

»Še vseeno se mi zdi, da je Janja še eno stopničko višje od vseh. A tekma je tekma, vse se lahko zgodi. Bo pa Janja glavna favoritinja za zmago v Bernu in za kvalifikacije za olimpijske igre.«

Kaj si od Švice obetate vi, boste tudi vi lovili olimpijsko vstopnico?

»Poskusiti ni greh, moramo pa vedeti, da bodo šli na OI le trije najboljši iz kombinacije težavnosti in balvanov. Na prvo žogo bi rekla, da se ne vidim med prvimi tremi, saj sem predvsem zaradi poškodbe malce zapostavila treninge na balvanih. Gotovo pa merim na dober rezultat v težavnosti.«

Vemo, da ste začeli pri osmih letih, v reprezentanco prišli pri 16, menda tudi študirate fizioterapijo, drži?

»Drži, zdaj že pišem diplomo in počasi zaključujem.«

Ste se navdušili nad fizioterapijo med vsemi svojimi terapijami na kolenu, zaradi katerega ste že leta 2019 izgubili pol leta, pa tudi letos nekaj mesecev po atroskopiji?

»Fizioterapiji še posebej po letošnjem letu dajem veliko težo. Vsi zdravniki so rekli, da bo potrebna še ena rekonstrukcija križne vezi, ki se je strgala. To bi mi vzelo dve leti. Potem pa sem samo s fizioterapijo in vajami toliko izboljšala stanje, da operacija ni bila potrebna, zgolj atroskopija, s katero so odstranili košček meniskusa. Zdaj tako tekmujem brez križne vezi, kar je morda nekako skregano z logiko. Vidim, da lahko tudi kot fizioterapevtka pomagam športnikom in vsem drugim. Mogoče ni vedno treba na operacijo in si otežiti življenje bolj, kot je potrebno.«

Kako je z vašim plezanjem v naravnih stenah, je tudi to vaša strast?

»Zelo rada plezam zunaj, ampak zdaj zaradi tekem in drugih stvari nimam časa za to. Po sezoni pa se z veseljem podam v skalo. To mi je izziv, v katerem uživam.«

Imate še kakšen konjiček razen plezanja?

»Posebnega hobija nimam, rada pa sem v naravi, tečem, se družim s prijatelji. Tudi kuham rada.«

Kakšen poseben recept?

»Nisem ravno masterchef, a če imam čas, se rada potrudim.«

Kuhate zase ali morda tudi za srčnega izbranca?

»Kuham za družino, ker živim doma. Nisem pa še dočakala najbolj resnega ocenjevalca.«