Neverjetno, kaj se je zgodilo na slalomu v Kitzbühlu

Britanec Dave Ryding je zmagovalec slalomske preizkušnje za svetovni pokal alpskih smučarjev v avstrijskem Kitzbühlu. Ryding je za 38 stotink sekunde ugnal drugouvrščenega Norvežana Lucasa Braathena, tretji pa je bil z zaostankom 65 stotink še en Norvežan Henrik Kristoffersen. Od Slovencev je v finalu nastopil Žan Kranjec, a odstopil.

Petintridesetletni Ryding je osvojil sploh prvo zmago za Veliko Britanijo v zgodovini alpskega smučanja, tretjič v karieri pa je stal na odru za zmagovalce na klasičnih slalomih, enkrat je bil še drugi na paralelni tekmi. Nazadnje je Ryding na stopničkah stal lani v Adelbodnu, ko je bil tretji.

Tekmovalcem je ves dan ogromno težav povzročalo ne le močno sneženje, temveč tudi zahtevni postavitvi. V finalni vožnji se je vrstni red tako kot v Wengnu pretekli konec tedna precej premešal, osip tekmovalcev pa je bil ogromen, saj je odstopilo enajst finalistov, med drugimi tudi do danes vodilni v slalomskem seštevku Norvežan Sebastian Foss-Solevaag.

Napako pa sta nato napravila tudi po prvi vožnji najhitrejša Francoz Clement Noel in Italijan Alex Vinatzer, ki sta zasedla končno 15. oz. 18. mesto.

Med tistimi, ki so odstopili, je bil tudi edini slovenski finalist Žan Kranjec. Po 29. mestu po prvi vožnji na drugi ni dolgo zdržal in posledično ostal brez točk za svetovni pokal.

Drugi Slovenec na klasičnem slalomu na strmini Ganslern Tijan Marovt je bil prepočasen za uvrstitev v drugo vožnjo in končal kot 42.

Medtem ko je Norvežan Lucas Braathen v Wengnu preteklo nedeljo z 29. mesta skočil na prvo, je tokrat pridobil sedem mest in se tretjič v karieri povzpel na oder za zmagovalce. Največ pa je v drugi vožnji pridobil njegov rojak Henrik Kristoffersen. Na drugo progo se je podal kot 24. po prvi in na koncu prišel do 67. uvrstitve med najboljše tri.

V slalomskem seštevku je vodstvo prevzel Braathen, ki ima 235 točk, sledi mu rojak Foss-Solevaag s 180, tretji pa je Švicar Daniel Yule s 162 točkami.

V Kitzbühlu bo v nedeljo na vrsti še en smuk, ki so ga organizatorji že pred začetkom tekem za pokal Hahnenkamm zaradi slabše vremenske napovedi zamaknili za en dan. Če bo delavcem na Streifu uspelo odstraniti ogromne količine novozapadlega snega, se bo smukaška preizkušnja začela ob 13.30.