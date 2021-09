Neverjetni Francoz ubranil mavrično majico, tako so se borili Slovenci

Francoski kolesar Julian Alaphilippe je na svetovnem prvenstvu v Belgiji v velikem slogu ubranil naslov svetovnega prvaka. Izjemni Francoz je bil najmočnejši na zadnjih vzponih, pobegnil favoritom in drugič zapored osvojil zlato kolajno. Najboljši je bil že lani v Imoli, ko se je, tako kot letos, v pravem trenutku odločil za pobeg in se odpeljal do zmage,



Alaphilippe je tako utišal množico belgijskih navijačev, ki so razočarani ostali celo brez kolajne v domači reprezentanci. Srebro je namreč pripadlo Nizozemcu Dylanu van Baarleju, bronast je bil Danec Michael Valgren.



Brez vidnejše uvrstitve je ostala tudi močna zasedba Slovencev. Glavni favorit je bil ob Primožu Rogliču in Tadeju Pogačarju pravzaprav Matej Mohorič, ki je bil najdlje v bitki za zmago, a odpadel ob ključnem napadu Alaphilippa. Končal je na 14. mestu, z zaostnkom štirih minut. Jan Polanc je bil 18., Luka Mezgec 30., Pogačar 37. in Roglič 48. Znova je veliko trdega dela opravil tudi Jan Tratnik, ki je odstopil, tako kot tudi David Per in Domen Novak.





