Ne bo ji lahko: Olimpija dobila prvega nasprotnika na poti do Lige prvakov

Nogometaši Olimpije po dvojni domači kroni niso dolgo počivali na lovorikah. Iz dneva v dan se je treba potrjevati, tako bo tudi sredi julija v evropskem klubskem tekmovanju. Na sedežu Evropske nogometne zveze v Nyonu so namreč včeraj opravili žreb uvodne stopnje merjenja moči v ligi prvakov za sezono 2023/24. Ljubljanski zeleno-beli se bodo v 1. kolu kvalifikacij pomerili z latvijskim prvakom Valmiero. Uvodni obračun bo 11. oziroma 12. julija v Stožicah, povratni dvoboj 18. ali 19. julija v Latviji.

Pozor, Valmiera, klub iz istoimenskega mesta na severu Latvije, je državni prvak za sezono 2022. Zaradi ostrih baltskih zim se namreč virsliga, elitno latvijsko klubsko tekmovanje, igra v istem letu od meseca marca do novembra. Valmiera, ustanovljena šele leta 1996, se je v sezoni 2017 z zmago v drugoligaškem razredu po 14 letih spet prebila v virsligo za naslednje leto, lani pa je razumljivo osvojila svoj prvi in edini naslov prvaka. To je tudi edina klubska lovorika v zgodovini. V letošnjem prvenstvu zaseda 3. mesto s 16 točkami zaostanka za vodilno Rigo, po šampionskem letu je namreč prodala udarne nogometaše in zaslužila skoraj pet milijonov evrov, natančneje 4,8. V moštvu latvijskega trenerja Jurgisa Kalnsa poleg baltskih nogometašev igra še kar pet Senegalcev, trije Brazilci, po dva Ukrajinca in Kolumbijca ter po en nogometaš iz Venezuele, Alžirije, Tunizije in Francije.

Malteški izziv

Po spletni strani Transfermarkt je sicer tržna vrednost Olimpijine ekipe 11 milijonov evrov, najdražja sta Timi Max Elšnik in Marcel Ratnik (po 1,3 milijona evrov), skupna vrednost Valmiere, seveda po tržni oceni posamičnih kakovostnih plateh igralcev, je 6,1 milijona evrov. Najbolj vreden je kolumbijski levokrilni napadalec Camilo Mena, nekdanji član reprezentance Kolumbije do 20 let, ki ga prestopni trg ceni na vsoto 900.000 evrov. Danes bodo sicer v Nyonu izžrebali še pare drugega kvalifikacijskega kroga za ligo prvakov.

Znana sta tudi tekmeca slovenskih klubov v kvalifikacijah za konferenčno ligo, tretje najmočnejše klubsko tekmovanja na stari celini. Podprvak Celje je sicer že uvrščeno v drugo kvalifikacijsko kolo, Maribor in Domžale pa se bosta v uvodnem merila z malteškima kluboma. Nogometaši iz mesta ob Dravi se bodo pomerili z Birkirkaro, igralci s stadiona ob Kamniški Bistrici pa se bodo soočili z Balzanom. Domžale bodo 13. julija najprej gostovale na Malti, Maribor je gostitelj, 20. julija se bosta prizorišči dvobojev zamenjali.