Hrvat se je poročil s Slovenko Tjašo, ob današnji tekmi se vsi sprašujejo eno stvar (FOTO)

Hrvaška rokometna reprezentanca se bo danes na svetovnem rokometnem prvenstvu pomerila s Slovenijo. Hrvaški rokometaš Mario Šoštarić navdušuje z igro, a mnogi ne vedo, da je rojen v Sloveniji. Šoštarića so po tekmi z Islandijo fotografi ujeli med igro s svojima otrokoma, fotografije pa so ganile javnost.

Tjaša in Mario sta poročena 14 let, leta 2018 se jima je rodila hčerka, leta 2021 pa sin.

Z ženo Tjašo Herlah, ki je Slovenka in je leto dni mlajša od njega, ima hčerko Avo in sina Finna. Glede na to, da njen mož igra proti Sloveniji,, se mnogi sprašujejo, za koga bo Tjaša danes navijala za domačo Slovenijo ali za moževo Hrvaško.