Na Wembleyju bodo plesali po taktih Slavka Vinčića

Na tribuni slavnega Wembleyja bo Slovenijo zastopal prvi mož Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin, na igrišču pa bo glavni dirigent dvoboja Real Madrid – Borussia Dortmund (ob 21. uri) sodnik Slavko Vinčić. Pet let po Damirju Skomini, ki je leta 2019 kot prvi Slovenec sodil v finalu lige prvakov (angleški dvoboj med Liverpoolom in Tottenhamom), bo zdaj pripadla velika čast in tudi priznanje Mariborčanu.

Na poti do svetega grala v evropskih klubskih tekmovanjih, finala lige prvakov, je imel 44-letni Vinčić tudi vmesno postajo, ki je veljala za preizkušnjo, iz kakšnega testa je in ali je sploh lahko kos zahtevni nalogi. Finale evropske lige med Eintrachtom in Rangersom je ob pomoči pomočnikov (v njegovo posadko sodita še stranska sodnika, Korošec Tomaž Klančnik in Ljubljančan Andraž Kovačič) opravil brezhibno, zaradi česar njegovega preboja v elitno skupino osmih »petzvezdničnih« sodnikov ni bilo več mogoče ustaviti.

Slavko Vinčić je pred dvema letoma v ligi prvakov razburil trenerja Barcelone Xavija Hernandeza. FOTO: Daniele Mascolo/Reuters

Z današnjim »dirigiranjem« zvezdniškima orkestroma iz Madrida in Dortmunda bo le še za en finale krajši od Skomine, tudi mentorja, s katerim je prvič okusil veliko sceno leta 2012 na evropskem prvenstvu v vlogi pomočnika izza vrat. Podobno sodniško pot v evropski vrh je imel tudi Skomina, dve leti pred vrhuncem v ligi prvakov je opravil test v finalu evropske lige (Manchester United – Ajax). Koprčan si sicer lasti trojček finalnih sojenj, saj je leta 2012 imel prvega v superpokalu (Atletico Madrid – Chelsea).

Brez greha

Slavko Vinčić, tudi podjetnik, soprog in oče dveh hčera, bi brez »stricev« v Evropski nogometni zvezi, Čeferina, in še bolj dolgoletnega selektorja in brusilca evropskih sodnikov, nekdanjega prvega moža Zveze nogometnih sodnikov Slovenije Vlada Šajna, najbrž težko dobil priložnost. Toda nihče mu ne more očitati, da si ni zaslužil jackpota. Njegovo napredovanje v evropski sodniški vrh ni imelo pospeška. Osmo sezono je sodil v LP. Tudi prvi mož evropske sodniške organizacije, Italijan Roberto Rosetti, je za Vinčića dvignil palec gor, potem ko je tudi na »covidnem« evropskem prvenstvu korektno odsodil štiri tekme, na mundialu v Katarju pa dve.

Mariborčan velja za izjemno odgovornega sodnika, ki ga odlikuje odlična telesna pripravljenost in tudi avtoriteta. Z igralci je redko v »kratkem stiku« in v njegovi biografiji ni poglavja o večjih napakah. Če ga ne bodo ujele poškodbe, bo brez težav dobil zeleno luč za nadaljevanje sodniške kariere na najvišji ravni, ki ima sicer omejitev do 45. leta starosti. Ta mejnik bo dopolnil 25. novembra. Njegov cilj je mundial 2026.

V lov za dvojčkom Na Wembleyju se za enega od najbolj izkušenih »all-star« sodnikov in z njegovo 31. tekmo v ligi prvakov še ne zaključuje sezona. Ne bi bilo presenečenje, če bi Vinčić tudi na euro v Nemčiji odšel kot eden od favoritov za finalno tekmo in ponovil dosežka Angleža Marka Clattenburga ter Portugalca Pedra Proençe. Prvi je leta 2016 sodil finale lige prvakov in evropskega prvenstva, drugi štiri leta prej.

»Ponosen sem, da bom lahko zastopal slovenske sodnike, nacionalno sodniško organizacijo, krovno nogometno organizacijo in državo na največji tekmi na svetu,« je pred finalom za Uefino spletno stran povedal Vinčić, tudi za slovenske kolege nesporno najboljši sodnik v državi. Tudi na domači fronti, na kateri imajo najboljši evropski sodniki vselej več težav in sovražnikov kot na mednarodni, je skoraj brez greha.