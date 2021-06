Na krilih Čeha in Zrimškove Slovenija v prvo ligo

Slovenska atletska reprezentanca si je v bolgarski Stari Zagori zagotovila nastop v prvi ligi. V drugi ligi je zasedla tretje mesto, ki je kot zadnje vodilo v višjo ligo. Spet se je izkazal Kristijan Čeh, ki je zmagal v metu diska s 66,55 metra, drugo slovensko posamično zmago je drugi dan EP dosegla Maruša Mišmaš Zrimšek na 5.000 metrov (15:30,61).



Jure Grkman, Lovro Mesec Košir, Rok Ferlan in Luka Janežič so v zadnji disciplini, štafeti 4 x 400 m, zmagali z izjemnih 3:05,33 in se zelo približali slovenskemu rekordu (3:02,70), ki so ga Miro Kocuvan, Boštjan Horvat, Jože Vrtačič in Matija Šestak dosegli 28. avgusta 1999 na svetovnem prvenstvu v Sevilli.



Tik pred tem so Agata Zupin, Jerneja Smonkar, Maja Pogorevc in Anita Horvat na 4 x 400 m na drugem mestu s 3:30,90 popravile državni rekord (3:34,19), ki so ga Zupinova, Smonkarjeva, Ana Benko in Horvatova tekle 25. junija 2017 na ekipnem EP v Tel Avivu.



Drugi so bili še Filip Jakob Demšar na 110 metrov ovire (13,95), presenetljivo pa na 800 metrov Jan Vukovič (1:48,28) in Axel Luxa (16,08 m) v troskoku, kjer pa ni bilo pomembne konkurence.



V zelo močni svetovni pa je bila tretja Lia Apostolovski v skoku v višino z izidom sezone (1,88 m), to mesto je Neja Filipič zasedla v skoku v daljino (6,27 m), četrtouvrščeni Vid Botolin pa je na 3000 metrov (8:04,23) izboljšal 41 let star slovenski rekord do 20 let Staneta Rozmana.



Četrta sta bila še Robert Renner v skoku s palico, kjer pa ni preskočil niti petih metrov (4,90 m), in Maja Mihalinec Zidar na 200 metrov (23,88). Na tej razdalji bo nastopila na olimpijskih igrah v Tokiu.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: