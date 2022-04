Monaški princ dozorel za kralja

Ferrarijev dirkač Charles Leclerc bi težko bolje startal v letošnjo sezono v formuli 1. Na uvodnih treh preizkušnjah je dvakrat zmagal (v Bahrajnu in minulo nedeljo v Melbournu) in bil enkrat drugi (v Savdski Arabiji), tako da ima na svojem računu že 71 točk, kar 34 več od drugouvrščenega Britanca Georgea Russlla (Mercedes). Če bo tudi nadaljeval v takšnem slogu, ga ne bo več mogoče ustaviti na poti do krstnega naslova svetovnega prvaka. Ko je Hervé Leclerc, pokojni oče zdajšnje št. 1 v kraljevskem avtomobilističnem razredu, spomladi 2017 ležal na smrtni postelji, mu je Charles zatrdil, da je z vodstvom moštva Sauber ravnokar podpisal pogodbo za sezono 2018. Da bi se sin prebil v formulo 1, je bila namreč Hervéjeva velika želja. A to takrat (še) ni bilo res. Z odgovornimi pri švicarski ekipi je namreč sklenil sodelovanje šele decembra 2017, torej dobrih pet mesecev po tem, ko je oče, ki je bil od vsega začetka Charlesov največji podpornik in navijač, izgubil bitko z rakom. »Ko sem očetu rekel, da bom dirkal v formuli 1, v resnici še nisem imel pogodbe. A sem jo dobil nekaj mesecev pozneje, tako da se mu pravzaprav niti nisem zlagal,« je v pogovorih z različnimi mediji že večkrat zaupal 24-letni Monačan, ki je na najboljši poti, da sebi in očetu uresniči še eno veliko željo. Leclerc starejši je namreč sanjal tudi o tem, da bi njegov sin nekoč osvojil šampionski pokal za najboljšega dirkača na svetu.

Charlesa hvali tudi Binotto

Glede na to, kakšno premoč ima na začetku sezone Ferrari, pri katerem bi se lahko veselili prve lovorike po letu 2007, ko jo je osvojil Finec Kimi Räikkönen, bodo tekmeci potrebovali kar nekaj časa, da bodo nadomestili zaostanek. Čeprav rdečim odlično kaže v boju za lovoriko, pa še ne pogledujejo proti njej. Monaški princ formule 1 je po zmagoslavju na nedeljski veliki nagradi Avstralije ostal na trdnih tleh, ponavljajoč, da je do konca sezone še 19 dirk, na katerih se lahko zgodi še marsikaj. Podobno je razmišljal tudi vodja Ferrarijeve ekipe Mattia Binotto. »Ker se zavedamo, da se lahko že naslednja preizkušnja razplete popolnoma drugače, kot se je ta v Melbournu, ostajamo previdni. Osredotočamo se na vsako dirko posebej, saj nam je jasno, da nas lahko le takšno razmišljanje pripelje do končnega uspeha, o katerem pa še ne razmišljamo,« je pojasnil 52-letni Italijan in posebno pohvalil Leclerca za predstave v letošnjem prvenstvu. »Charles zdaj dirka res dobro in tako rekoč brez napak. Menim, da je bila lanska sezona, v kateri nam ni šlo po željah, zelo pomembna za njegov razvoj. Čeprav vozi izjemno hitro, zna hkrati paziti, da ne bi preveč obrabil gum,« je skrivnost Leclercovih zadnjih uspehov razkril Binotto.