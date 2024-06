Mohoriču ostaja še Novo mesto

Po sprinterskih zmagah Nizozemca Dylana Groenewegna (Jayco Alula) v Ormožu in Nemca Phila Bauhausa (Bahrain Victorious) v Rogaški Slatini, je 3. etapa jubilejne 30. dirke po Sloveniji pripadla Italijanu. V Novo Gorico je prvi pribrzel Giovanni Aleotti (Bora Hansgrohe), ki je za prevzem zelene majice vodilnega na dirki izpeljal akcijo a la Matej Mohorič (Bahrain Victorious).

Na vrh vzpona na Ravnico prikolesariti dovolj blizu najboljšim hribolazcem, da bi jih lahko ugnal v spustu proti cilju. To je scenarij, podoben tistemu, ki je Mohoriču prinesel največjo zmago v karieri, na dirki Milano-Sanremo 2022, in ki ga je imel 29-letni as iz Podblice pri Kranju v mislih tudi tokrat.

Vendar se mu račun ni izšel, Ravnica namreč ni tako ravna, kot bi lahko dalo slutiti njeno ime. Na tem 5,6 km dolgem vzponu s 5,7-odstotnim naklonom so njegovi precej lažji tekmeci na pedala pritisnili na vso moč. Najprej Ben Healy (EF Education First) in Jhonatan Narvaez (Ineos), za katera se je zdelo, da se bosta sama odpeljala čez vrh in proti cilju. Vendar ju je ujela skupina zasledovalcev, na čelu katere je ritem narekoval Giulio Pellizzari (VF Group Bardiani), tisti mladec, ki je na Giru neuspešno bežal pred Tadejem Pogačarjem, a si je za trud prislužil očala in rožnato majico slovenskega šampiona.

Njegova ekipa je imela v vodilni skupini številčno prednost, ki pa je ni dobro unovčila. V spustu jo je tako kot druge presenetil Aleotti, 25-letnik iz Padske nižine, ki se je z vratolomnimi hitrostmi odpeljal svoji 6. zmagi med profesionalci.

Vedel sem, da je vzpon na Ravnico na meji mojih zmožnosti, nisem bil konkurenčen.

Predolgo in prestrmo

V cilju ni bil pretirano dobre volje Mohorič, ki tako kot Domen Novak (UAE) ni zdržal tempa najhitrejših v klanec. »Vedel sem, da je vzpon na Ravnico na meji mojih zmožnosti, tudi če bi dosegal svoje najboljše številke, ne bi bil v ospredju. Ta klanec je prestrm in predolg, preveč aeroben, nisem bil konkurenčen,« je povedal Mohorič, ki bo gotovo poskušal ponoviti lansko zmago na nedeljski sklepni etapi čez Trško goro v Novo mesto.

Že danes bomo bržčas dobili zmagovalca 30. dirke po Sloveniji. Kraljevska etapa z navijaškim vrhuncem na Krvavcu bo poskrbela za ostro selekcijo. Končna zmaga Aleottija, ki je bil lani 4., ni izključena, kot tudi ne ponovitev lanskega zmagoslavja Filippa Zane (Jayco Alula), nevarni pa bodo, kot kaže, tudi Healy, Narvaez, Pello Bilbao (Bahrain Victorious) in mladi Pellizzari. Najboljša Slovenca Novak in Mohorič bosta startala z malodane enakega izhodišča, dobro minuto in pol za zeleno majico. Miha Hočevar