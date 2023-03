Misija opravljena, junija nad Fince in Dance

Slovenska nogometna reprezentanca je naredila nov korak proti končnemu cilju, potem ko je v Stožicah pričakovano premagala selekcijo San Marina. Selektor Matjaž Kek je v prvem polčasu resda izgubil del svojega glasu, saj gostitelji niso navdušili približno 10.000 gledalcev ob severni ljubljanski obvoznici.

San Marino je bil namreč v prvih 45 minutah izjemno neugoden in žilav tekmec, ustavil je vse napade Slovencev, ki jim ni pomagala niti velika posest žoge (71 %), ob tem so proti mreži vratarja Elie Benedettinija sprožili 16 strelov, resda le dva v okvir vrat. Kek je poslal v ogenj od prve minute tudi tri novince v primerjavi s četrtkovo tekmo v Kazahstanu: Miho Zajca, Sandija Lovrića in napadalca Andresa Vombergarja.

Benjamin Šeško je načel mrežo San Marina. FOTO: Pavel Mihejev, Reuters

V drugem polčasu so Slovenci vendarle dvignili ritem igre, Kek je z nekaterimi menjavami poskušal dodatno pritisniti na eksote iz bližine Riminija. Goste je zlomil Benjamin Šeško po akciji odličnega Mihe Zajca, enega redkih, ki je bil na svojem nekdanjem stadionu ustrezno razigran in gibljiv. Zajčev strel so blokirali, odbito žogo pa je spretno porinil v mrežo napadalec Salzburga. Tudi drugi gol ni padel na klasičen način. Po ostrem predložku rezervista Žana Vipotnika je Roberto Di Maio z glavo učinkovito matiral svojega vratarja Bendettinija za 2:0!

Pričakovana zmaga Slovenija – San Marino 2:0 (0:0) Stadion Stožice, gledalcev 10.000, sodnik Verboomen (Belgija); strelca: 1:0 – Šeško (57), 2:0 – Di Maio (60., avt., Vipotnik); Slovenija: Oblak, Karničnik (od 58. Balkovec), Bijol (od 36. Drkušić), Brekalo, Stojanović, Verbič (od 82. Horvat), Gnezda Čerin, Lovrić, Zajc (od 82. Gorenc Stankovič), Šeško, Vombergar (od 58. Vipotnik).

Senzacija v Astani

Eno večjih presenečenj v prvem delu kvalifikacij za evropsko prvenstvo v Nemčiji so zrežirali Kazahstanci. Reprezentanca, ki je prejšnji četrtek priznala premoč Sloveniji, je na spektakularen način na svojem stadionu ugnala favorizirano Dansko. Severnjaki, prvi kandidati za vrh skupine, v kateri igrajo še Finska, Severna Irska in San Marino, so po prvem polčasu vodili z 2:0, potem ko je zabil oba gola napadalec Atalante Rasmus Højlund. Ta je zabil že pet golov v dveh tekmah. Kazahstanci so na krilih navijačev v drugem polčasu zabili tri gole in zmagali s 3:2. Najprej je unovčil kazenski strel Baktijar Zajnutdinov (v 73. minuti), nato sta bila natančna še Aškat Tagibergen (86.) in Agat Ajimbetov (89.), ki je nato zaradi zavlačevanja prejel dva rumena kartona.