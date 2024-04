Mariboru pripadel večni derbi z Olimpijo v Ljubljani

Nogometaši ljubljanske Olimpije so v zaostali tekmi 26. kroga Prve lige Telemach izgubili proti Mariboru z 1:2 (1:0).

Potem ko sta ekipi vsaka dobila po eno medsebojno tekmo v sezoni, se je tretji večni derbi Olimpije in Maribora končal s slavjem slednjega, ki je od 71. minute imel tudi igralca več. Na 59. večnem derbiju od sezone 2009/10 naprej je bila to 23. zmaga Mariborčanov, Olimpija ostaja pri 14.

Ekipi pa tudi po tej tekmi držita drugo in tretje mesto na lestvici, pri čemer vijolični za zeleno-belimi zdaj zaostajajo za štiri točke. Oboji pa so daleč za vodilnimi Celjani, ki so še naprej na izvrstni poti do svojega drugega naslova prvaka.

Olimpija bo v 32. krogu v soboto gostila gostila Aluminij, Maribor pa dan pozneje Rogaško.