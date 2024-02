Mariborčani po odmevnem incidentu dobili kazen

Incident »topovski udar«, zaradi katerega je bila tekma 21. kroga 1. SNL med Muro in Mariborom v Murski Soboti pri izidu 0:2 prekinjena in nato odpovedana, je za »zeleno mizo« dočakal zadnji »sodnikov žvižg«. Vijolični so izgubili tekmo z 0:3, naslednje štiri domače tekme v vseh tekmovanjih bodo igrali brez navijačev, za nešportno in neprimerno vedenje navijačev pa bodo plačali še visoko denarno kazen 25.000 evrov.

Nogometna zveza Slovenije je pojasnila, da je disciplinski sodnik Roman Jeglič NZS neodvisen in avtonomen organ, ki je upošteval izjave vpletenih, tako uradnih oseb kot obeh klubov. Izpostavila je, da je skrb za varnost igralcev, sodnikov, uradnih oseb, gledalcev in drugih na prvem mestu, kar je pomenilo, da je bilo treba okoliščine, ki so povezane z zagotavljanjem varnosti, ocenjevati najstrožje.

Ob tem je poudarila, da je vsakršno prižiganje in metanje bakel na stadionu absolutno nesprejemljivo ter zavržno in se nikdar ne sme razlagati kot nekaj dopustnega, še manj pa se prižiganje in metanje bakel ne more opravičevati kot del »folklore« neke skupine navijačev, saj gre za izredno nevarno ravnanje in nevarne predmete. Zoper sklep DS NZS je možna pritožba v roku treh dni od prejema zapisnika obravnave disciplinskega sodnika.

Kot je znano, je močna eksplozija vrženega pirotehničnega sredstva v 58. minuti dvoboja poškodovala sedem ljudi, šest članov domačega nogometnega kluba in mladega pobiralca žog. Dva rezervna igralca Mure sta dobila hud glavobol, nastala je tudi konkretna nevarnost za poškodovanje mladoletnega pobiralca žoge. Mariborski navijači so poškodovali tudi stole in jih metali na igrišče.

Konec lova za vodilnim dvojcem

Mariborčanom so se razblinile sanje o tem, da bi se lahko še vpletli v šampionsko bitko. Tekmovalna »škoda« je namreč ta, da se zaostanek za drugouvrščeno Olimpijo in vodilnim Celjem ni zmanjšal, le še povečal za dve točki in zdaj znaša 11 oziroma 18 točk. Prav tako Mariborčani niso ušli prvima zasledovalcema in tekmecema za Evropo – Kopru, ki ima sicer tekmo manj, in Bravu. Kazen se bo odrazila tudi v klubski blagajni, saj je Maribor praktično edini slovenski klub, ki s prihodki od prodanih vstopnic tudi kaj zasluži.

V športnem delu moštva so se Mariborčani nadejali odločitve, ki bi jim omogočila, da se tekma razplete na igrišču, saj so po spodbudnem vstopu v drugi del sezone, ki je imela manjši spodrsljaj le v nedeljo v Rogaški Slatini (0:0), še verjeli v čudež in čakali na spodrsljaje Celjanov ter Ljubljančanov.

Delno so imeli srečo, saj bodo od štirih domačih tekem brez gledalcev igrali le tri prvenstvene in eno pokalno. Pri čemer bodo le Koprčani, ki bodo zadnji gostovali v praznem Ljudskem vrtu, imeli na papirju status najbolj zahtevnih nasprotnikov. V obeh derbijih, s Celjani (9. marca) in z Ljubljančani (13. marca), pa bodo Mariborčani gostje.

Mariborski navijači ne bodo prav dolgo brez nogometnih užitkov, saj bo zadnja tekma brez gledalcev v 27. krogu že čez dobra dva tedna, 16. marca. Potem sledi reprezentančni premor, prvenstvo pa se bo nadaljevalo 30. marca z 28. krogom, v katerem bodo v Ljudskem vrtu še drugič v marcu gostovali Radomljani.

