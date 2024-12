Luka Dončić je odigral zgodovinsko tekmo: On je tipičen Srb, ups Slovenec! (VIDEO)

Slovenski košarkarski zvezdnik lige NBA Luka Dončić je s svojimi Dallas Mavericks gostoval v San Franciscu in slavil zmago s 143:133 nad domačimi Golden State Warriors. Dončić je blestel s trojnim dvojčkom s strelskim rekordom sezone. Petindvajsetletnik je k zmagi Dallasa prispeval 45 točk, 13 podaj in 11 skokov za 80. trojni dvojček kariere.

Dončić je v 38 minutah na parketu svojemu devetemu trojnemu dvojčku s 40 točkami v karieri dodal še tri ukradene žoge in dve blokadi. Klay Thompson je proti klubu, s katerim je osvojil štiri naslove prvaka v ligi NBA, dosegel osebni rekord sezone z 29 točkami.

Ekipi sta skupaj zadeli 48 trojk, kar je rekord Lige NBA. Naslednja tekma Dallas čaka v četrtek, ko bo v Teksasu gostil Los Angeles Clippers.

Po tekmi so zvezdnika Golden Stata Draymonda Greena vprašali za komentar o Dončiću. »Tipičen Srb,« je najprej rekel Green, a se nato premislil in popravil. »On ni Srb, ampak Slovenec. Vedno so tam, imajo ta nonšalanten odnos. Ko zadenejo težak met in govorijo le občasno, večino časa pa pravijo: 'eh'. Res je hladnokrvno od nekoga, ki te razbije. Ampak vedno je zabavno tekmovati proti Luki,« je povedal.