Ljubljančani z dvema kolajnama

V Mayrhofnu se je končal evropski klubski pokal – liga prvakov v šahu. Med moškimi je zasluženo zmagala češka ekipa Novy Bor, ki je dobila vseh sedem dvobojev in po letu 2013 osvojila drugo prestižno lovoriko. Najpomembnejša igralca evropskih prvakov sta bila na prvih dveh šahovnicah indijska velemojstra Pentala Harikrišna in Vidit Santos Gujrathi. Prvi je v zadnjem krogu prispeval sila pomembno zmago proti francoski ekipi Asnieresa, potem ko je premagal Maxima Vachierja Lagrava, medtem ko je Vidit z zmago proti Aryanu Tariju odločil dvoboj proti norveški ekipi Offerspill, za katero je na prvi šahovnici igral svetovni prvak Magnus Carlsen.

Ob popolnem izkupičku prvakov se je razplamtel razburljiv boj za preostali dve stopnički, ki je bil nepredvidljiv vse do zadnjih potez. Nekaj sreče z žrebom sta z zmagama v zadnjem krogu izkoristili druga francoska ekipa Clichy in nemški Viernheim. Nemci so v petem krogu z minimalno razliko ugnali slovenske prvake, ŠK Tajfun Ljubljana.

Kolajni tudi za Andrija in Mateja

Kot se je izkazalo, je bil ta poraz odločilen, da je ljubljanski klub ostal brez želenih stopničk ob premieri med evropsko elito. V zadnjem krogu jim je namreč sila neugoden žreb namenil še prve nosilce pred začetkom turnirja, romunski Superbet iz Bukarešte z nekdanjim svetovnim prvakom Anandom na čelu. Ogorčen obračun s favoriziranimi tekmeci se je končal z neodločenim izidom 3:3, kar v boju za stopničke ni ustrezalo ne enim ne drugim. Ljubljančani so tekmovanje končali na osmem mestu med 70 ekipami, s svojimi predstavami pa sta si dva igralca prislužila kolajni med posamezniki. Ukrajinec Andrij Volokitin in letošnji državni prvak Matej Šebenik sta bila namreč najboljša igralca na svojih deskah, prvi na četrti, drugi pa na šesti. Najboljši posameznik na prvi deski je bil Carlsen.

V ženski konkurenci so slavile igralke avstrijskega kluba Pamhagen s točko naskoka pred Superbetom in Monacom. Igralke ŠK Tajfun Ljubljana, okrepljene z nekdanjo svetovno prvakinjo, Ukrajinko Marijo Muzičuk na prvi šahovnici, so zasedle sedmo mesto med sedemnajstimi ekipami. Ob Muzičukovi, ki je bila pričakovano gonilna sila ekipe, sta najboljše predstave prikazali Zala Urh in Teja Vidic na tretji in četrti šahovnici, medtem ko je naša najboljša šahistka Laura Unuk s porazom v zadnjem krogu nekoliko pokvarila sicer soliden vtis na turnirju.

Diagram (11.10.). FOTO: Šzs