Križnarjeva in Bogatajeva številka 1 in 2 na norveški turneji

Avstrijka Marita Kramer (299,9 točke), vodilna smučarska skakalka to zimo, je na drugi tekmi norveške turneje v Lillehammerju za las preprečila zmago Niki Križnar, ki je bila s točko zaostanka druga, tretja pa je bila olimpijska prvakinja Urša Bogataj (291,1). Križnarjeva in Bogatajeva sta sicer številka 1 in 2 v skupni razvrstitvi turneje raw air.

Preberite še:

Najboljši slovenski skakalki to zimo sta tudi drugo tekmo svetovnega pokala norveške turneje končali na istih mestih kot prvo. Na drugem oziroma tretjem mestu, zamenjala se je le zmagovalka.

Sredino prvo tekmo turneje je dobila danes četrtouvrščena Japonka Sara Takanashi (279 točk), današnjo pa vodilna v svetovnem pokalu Kramerjeva, ki je slavila sedmo zmago v sezoni.

Skakalke že v petek čaka nova tekma turneje raw air; skupaj s fanti se bodo v Oslu pomerile na tekmi mešanih ekip. Ta preizkušnja sicer ne bo štela v točkovanje norveške turneje.