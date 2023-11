Krimova moč je v ekipnem duhu

Na prste ene roke lahko preštejemo slovenske klube, ki nastopajo v elitnih evropskih tekmovanjih, samo eden pa je konkurenčen najboljšim. Rokometašice Krima Mercatorja imajo po sedmih tekmah EHF lige prvakinj tri zmage, remi in dva poraza ter lepe možnosti za preboj v izločilne boje.

Pred njimi sta zadnji letošnji tekmi, obakrat bo tekmec Metz, pri katerem si je pred leti kruh služila Tjaša Stanko, ena od adutinj trenerja Dragana Adžića. Prva tekma bo v nedeljo ob 16. uri v Stožicah.

Krim je sezono odprl s tremi zmagami, potem pa malce popustil, nazadnje je pred dvema tednoma prikazal najslabšo igro in izgubil pri Rapidu iz Bukarešte, za nameček se je poškodovala Tjaša Stanko. »Nesrečno sva trčili z Orlane Kanor (soigralko pri Metzu v sezoni 2020/21; op. p.), ona si je prebila arkado, meni se je odprl komolec, dobila sem šive, izpustila teden treninga, zdaj pa sem spet v redu,« je okrevala Mariborčanka, ki želi, da bi Krim zadnjo domačo tekmo v letu 2023 končal z zmago.

»Zelo težko bo, Metz je odlična ekipa, kar dokazuje že vrsto let. Ima skandinavski slog rokometa z veliko teka, dosega največ golov iz nasprotnih napadov v ligi, zato bo ključna naša igra v obrambi,« pove Stankova, ki ima lepe spomine na Francijo. »Ta izkušnja mi je dala veliko, trener (Emmanuel Mayonnade) je v klubu že osem let in ima svoj sistem, ki se mu igralke prilagajajo.«

Danska naveza

Metz ima točko več od Krima, v zunanji vrsti izstopajo tri danske reprezentantke, Anne Mette Hansen, Kristina Jørgensen in Luise Burgaard, najboljša strelka pa je mlada krožna napadalka Sarah Bouktit. Omenjena četverica je dosegla 117 od 212 golov Metza. Pri Krimu je strelski učinek bolj porazdeljen in morda je prav v rotaciji in dolžini klopi njegova prednost, četudi je ostal brez noseče Nine Zulić, za nameček sta vprašljiva nastopa Tatjane Brnović in Darje Dmitrijeve.

»Metz ima nekaj dominantnih igralk, mi pa letos igramo kolektiven rokomet, v tem je naša moč,« na ekipni duh stavi Stankova, ki je vesela, da je Krim dobro odprl sezono. »Po dveh letih, ko smo začenjale s porazi, je to velika razlika. Vsem je bilo lažje priti na treninge v ponedeljek. Želim si, da bi na dveh tekmah z Metzom z dobrimi občutki končali leto in januarja še resneje napadli vrh skupine,« je razmišljala Stankova, ki si obeta glasno podporo s tribun dvorane Stožice, v kateri pa na klopi ne bo legendarnega Rolanda Pušnika, na položaju trenerja vratark ga je zamenjal Aljaž Pavlič.