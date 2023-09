Krakov in London zakleta za Kauzerja, a vse le ni videl tako črno

Najboljši slovenski kajakaš Peter Kauzer ima pač svoje priljubljene proge. Pred svetovnim prvenstvom v Londonu je zmagal na tekmi svetovnega pokala v katalonskem La Seu d'Urgellu, na mundialu se je vse sfižilo. Tako kot na letošnjih evropskih igrah oziroma evropskem prvenstvu v poljskem Krakovu, kjer je končal na 11. mestu.

»Te proge ne maram, odhod v Krakov je, kot da bi me nekdo kaznoval,« je 40-letni Hrastničan povedal po letošnjem evropskem prvenstvu. Tudi SP v dolini Lee pri Londonu pa je še enkrat več zapustil slabe volje, finalna vožnja se mu ponovno ni posrečila. Z 52 kazenskimi sekundami je zasedel deseto mesto, v polfinalu je bil sicer sedmi. Nekdanji olimpijski podprvak iz Ria de Janeira leta 2016, tudi dvakratni svetovni prvak iz let 2009 in 2011, v Londonu še nikoli ni bil na stopničkah. Na olimpijskih igrah leta 2012, na katere je prišel kot velik favorit, je bil po napakah šesti, na svetovnem prvenstvu 2015 se mu je kolajna za las izmuznila, tudi tokrat vse ni šlo po željah.

V polfinalu je sicer z nadzorovano vožnjo ne na vso moč brez večjih težav prišel med najboljših deset, v finalu je tvegal, bil hiter, a že v zgornjem delu nepravilno prevozil ena izmed vratc. Tega takrat še ni vedel, lahko je le slutil, nezbranost pa ga je do konca stala še enega dotika in sanj o kolajni je bilo konec, na sodniško odločitev mu za to spoznanje niti ni bilo potrebno čakati. »Na štartu sem se počutil dobro, potem pa me je na kombinaciji vratc 4 in 5 malce vrglo iz linije. Lovil sem jih, nato pa sem v šestih vratcih prehitro obrnil in so mi dali 50 kazenskih sekund. Bilo je na meji. Kljub temu sem se bojeval do konca, do zadnjega padca. Tam me rola ni zagrabila in prestavila desno, tako da sem lovil vratca. Vedel sem, da je zgodba zaključena. Želel sem se še boriti, a mi je obrnilo čoln v drugo smer, niti ne vem zakaj. Potem sem le še veslal do cilja,« je povedal Peter Kauzer.

Priveslal olimpijske gre

A vse le ni videl tako črno: »Edina pozitivna stvar te tekme je, da sem si s finalom po pravilih Mednarodne kajakaške zveze zagotovil mesto na svojih petih olimpijskih igrah naslednje leto v Parizu. Pot do tja je še dolga, zdaj je potrebno delati na tem, da se takšne stvari kot tukaj ne bodo dogajale.« Že v polfinalu sta izpadla Martin Srabotnik in mladi Žiga Lin Hočevar, prvi je z enim dotikom zasedel 22., drugi pa z dvema napakama 34. mesto.

Svojo prvo kolajno na SP in to kar zlato je osvojil olimpijski prvak iz Ria, domačin Joseph Clarke, drugo mesto s je priveslal olimpijski prvak iz Tokia Čeh Jiri Prskavec, za veliko presenečenje pa je s tretjim poskrbel Maročan Mathis Soudi. Pri dekletih je od Slovenk nastopila le Ajda Novak, vožnja se ji ni posrečila, prislužila si je 52 kazenskih sekund in osvojila 25. mesto. Zlato kolajno je sicer osvojila avstralska zvezdnica Jessica Fox, srebro Slovakinja Eliška Mintalova, bron pa Poljakinja Klaudia Zwolinska. Kajakašica Eva Terčelj se je zadnjega dne SP veselila bronaste kolajne v kajakaškem krosu, najmlajši divjevodaški disciplini, ki bo prihodnje leto v Parizu tudi del olimpijskega programa.