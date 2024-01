Kobajaši ima jeklene živce, Lanišek udaril nazaj

Japonski skakalni as Rjoju Kobajaši je vnovič pokazal, da ima jeklene živce. Ko je v Innsbrucku prevzel vodstvo v seštevku 72. novoletne turneje, ga nič ni moglo več ustaviti na poti k »zlatemu orlu«.

Iz tira ga ni vrgel niti trenutek nezbranosti v Bischofshofnu, kjer je pred finalom vzel napačne smuči, zaradi česar je moral nazaj do zabojnika po svoje in nato še enkrat s hitrim korakom na vrh zaletišča, da je bil pravočasno na startu.

Če bi ga zamudil, bi ga po novih pravilih diskvalificirali, s čimer bi ostal brez skupne zmage na tekmovanju štirih skakalnic. Čeprav ni imel več veliko časa za pripravo na drugi skok, je Kobajaši prikazal še en zelo dober nastop (s 139 metri je bil še za dva metra daljši kot v uvodni seriji) in še četrtič zapored osvojil drugo mesto.

Za 5,8 točke je ugnal tretjeuvrščenega slovenskega asa Anžeta Laniška (134,5 m in 141 m) in za pičle 1,3 točke zaostal le za avstrijskim nosilcem rumene majice Stefanom Kraftom (136,5 m in 140 m), ki je slavil že šesto zmago v sezoni in skupno 36. v svetovnem pokalu, s katero se je na petem mestu večne lestvice izenačil z Jannejem Ahonenom. Legendarni Finec ostaja s petimi lovorikami rekorder novoletne turneje, Kobajaši pa je po letih 2019 in 2022 osvojil svojega tretjega »zlatega orla«. Več jih ima ob Ahonenu le še sloviti Nemec Jens Weissflog (4).

Anže Lanišek je v Bischofshofnu poletel do odličnega tretjega mesta. FOTO: Kai Pfaffenbach, Reuters

»Da sem zamenjal smuči, se mi ni zgodilo prvič. To je bila moja napaka, ki se mi pogosto dogaja. Že večkrat sem, recimo, pozabil tudi svoj nahrbtnik, v katerem imam čevlje, očala in čelado,« je zaupal 27-letni Japonec, skupno deveti smučarski skakalec in prvi po Ahonenu (1998/99), ki je nemško-avstrijsko turnejo odločil v svojo korist brez ene same zmage. »Če sem iskren, sem še sam presenečen, da sem osvojil lovoriko,« je priznal Kobajaši. Tokratnega »zlatega orla« si je priskakal s 24,5 točke naskoka pred drugouvrščenim Nemcem Andreasom Wellingerjem, ki je bil za konec peti, za nagrado pa je prejel ček za 100.000 švicarskih frankov (107.500 evrov).

»Denar bom namenil gradnji hiše,« je razkril japonski šampion, ki ne izgublja energije z govorjenjem. Na vprašanje, kako bo proslavil skupno prvo mesto na turneji, je v svojem značilnem slogu kratko in jedrnato odvrnil: »Z vodko in energijsko pijačo (svojega pokrovitelja).«

Med deseterico trije Slovenci

Kobajašijevo zmagoslavje je med drugimi že pred sklepnim dejanjem napovedal tudi Anže Lanišek, ki je kot najboljši slovenski skakalec prvi vrhunec sezone v seštevku končal na skupnem petem mestu. »Rjoju je 'gospod Ledeni'. Turnejo dobi s pokrom zmag ali brez enega samcatega prvega mesta. Zasluži si vse čestitke!« je japonskemu zvezdniku športno segel v roke 27-letni Domžalčan in glede svojih nastopov dejal, da mora biti zadovoljen z izplenom.

»Čeprav se mi v Oberstdorfu ni izšlo po željah, sem v Garmischu vrnil udarec in zmagal. V Innsbrucku smo imeli loterijo, v Bischofshofnu pa sta mi uspela dva zelo dobra skoka, še zlasti finalni, med katerim sem izjemno užival, je bil vrhunski. Upam, da bom nadaljeval v takšnem slogu,« je Lanišek po svoji drugi uvrstitvi na zmagovalni oder v sezoni in skupno 31. v svetovnem pokalu pogled že usmeril proti Visli, kjer se bo, če bodo seveda pravočasno zasnežili skakalnico, v petek začela poljska turneja.

Novoletno sta ob Anžetu med najboljšo deseterico končala tudi Lovro Kos (7.) in Timi Zajc (10.), ki sta v Bischofshofnu pristala na 26. oziroma 22. mestu, brata Peter (18.) in Domen Prevc (31.) pa sta si za konec priskakala deveto oziroma 31. mesto.