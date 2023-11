Kek prepričan, da bo Slovencem uspelo

Na obzorju je prvi zgodovinski podvig slovenske nogometne reprezentance po letu 2009, ko si je priigrala nastop na mundialu v Južni Afriki. Razumljivo, da so navijači na trnih, da bodo 20. t. m. napolnili Stožice in da bodo glasni tri dni prej v Københavnu. Tudi slovenski selektor Matjaž Kek dober teden pred spopadom z Dansko izžareva veliko samozavest.

Kek je na Brdu pri Kranju komentiral seznam nogometašev, s katerimi bo naslednji petek lovil tri točke v danski metropoli ali tri dni pozneje najmanj točko s Kazahstanom. Toda večino časa je potrošil s pojasnjevanjem obetavnega izhodišča Slovenije za četrti nastop na velikem tekmovanju – po EP 2000 in SP 2002 ter 2010. To je logično, pogled na lestvico kvalifikacijske skupine H je zgovoren: Slovenija in Danska po 19, Kazahstan 15, Finska 12, Severna Irska 6, San Marino 0. Do konca sta dva kroga, najboljši ekipi bosta odpotovali na evropsko prvenstvo, ki bo med 14. junijem in 14. julijem 2024 v Nemčiji.

V jati tudi Nino Žugelj Slovenija, vratarji (3): Oblak (Atletico), Belec (Apoel), Turk (Parma); branilci (7): Bijol (Udinese), Balkovec (Alanyaspor), Blažič (Lech), Karničnik, Zec (Celje), Janža (Gornik), Drkušić (Soči); zvezni igralci (10): Kurtić (U. Craiova), Verbič, Gnezda Čerin (Panathinaikos), Stojanović (Sampdoria), Zajc (Fenerbahče), Lovrić (Udinese), Gorenc Stanković (Sturm), Mlakar (Pisa), Elšnik (Olimpija), Žugelj (Bodö/Glimt); napadalci (4): Šporar (Panathinaikos), Šeško (Leipzig), Zahović (Pogon), Vipotnik (Bordeaux).

Zelo samozavesten

»Pravite, da smo v 'udobnem položaju'? Še vedno moramo zbirati točke, česar se dobro zavedamo in nikomur okrog sebe ne bom dovolil, da začne prehitevati ali razmišljati o čem drugem kot o sebi. Gotovo pa drži, da sami odločamo o svoji usodi, kar smo si tudi zaslužili. Prepričan sem, da bomo to izkoristili,« je napovedal Matjaž Kek.

Mariborčan je večkrat izpostavil kakovost slovenske reprezentance, njeno igro in miselnost, ki je fante pripeljala tja, kamor so želeli po žrebu kvalifikacijskih skupin – to je v položaj, v katerem bi bilo v zadnjem mesecu boja za euro 2024 vse v njihovih nogah. »Moramo ostati skromni, ne ponižni, kot sem govoril prej, toda obenem odločni in samozavestni ter se zavedati svoje kakovosti. To vodilo me pelje naprej in me bo tudi pripeljalo do cilja,« je dodal Kek, ki morda še nikdar ni javno izžareval tolikšne samozavesti kot pred vrhuncem bojev za tokratni šampionat stare celine.

Kek je dodatno razširil tokratni seznam reprezentantov – na njem je novinec nekdanji mariborski adut Nino Žugelj –, v prihodnjih dneh naj bi doživel dodatne spremembe, vprašljivi ali vsaj delno načeti so namreč Erik Janža, Petar Stojanović, Timi Max Elšnik, že prej je odpadel David Brekalo. »Imamo dovolj široko skupino značajsko močnih fantov, ki so sposobni odigrati dve tekmi na visoki ravni,« je zatrdil Kek.