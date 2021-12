Kakšna drama! Dvoboj za naslov prvaka v F1 odločen v zadnjem krogu

Nizozemski dirkač Max Verstappen je novi svetovni prvak v formuli 1. Ta voznik Red Bulla je do naslova prišel po veliki drami v zadnjem krogu, ko je v zmedi zaradi varnostnega avtomobila na stezi prehitel tekmeca Britanca Lewisa Hamiltona, ki se je že pripravljal na proslavitev svojega osmega naslova.

Po izredno zanimivi sezoni, za kar sta z ogorčenim bojem za naslov skrbela Verstappen in Hamilton, bo še dolgo odmeval razplet današnje dirke. Hamilton je bil dolgo v vodstvu, a tudi zaradi tega, ker je ostal samo pri eni menjavi pnevmatik. Verstappen je menjal dvakrat in v zadnjih desetih krogih zmanjševal zaostanek za njim. A šest krogov pred koncem je po trčenju Kanadčana Nicolasa Latiffija moral posredovati varnostni avtomobil. Hamilton je takrat vodil, Verstappen je bil drugi, a so bili med njima še dirkači, ki so zaostali za krog.

Vodstvo dirke sprva ni dovolilo, da bi ti dirkači prehiteli Hamiltona, a je krog pred koncem spremenilo odločitev. Ko se je varnostni avto v zadnjem krogu umaknil, je bil tako Verstappen - pred tem je šel še tretjič v bokse po nove gume - tik za Hamiltonom, nato pa potreboval le nekaj zavojev, da ga je prehitel in si privozil zmago in naslov prvaka.

V Mercedesu so kajpak besneli, a so se na koncu morali zadovoljiti le s konstruktorskim naslovom.