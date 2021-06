Janja poskrbela za sijajne olimpijske obete

Janja Garnbret je zmagala na uvodni tekmi v težavnostnem plezanju v tej sezoni svetovnega pokala v Innsbrucku. Bila je najboljša v vseh treh krogih tekmovanja v Innsbrucku. Garnbretova je edina finalistka, ki je 15-metrsko steno preplezala od prvega do zadnjega oprimka. Premagala je tudi merilnik časa, saj je vrv v finalni oprimek vpela v zadnjih sekundah. V finalu so imele plezalke na voljo za plezanje natanko šest minut. Drugo mesto je pripadlo Američanki Brooke Raboutou (višina 40), tretja pa je bila Japonka Akijo Noguči (višina 33+). V finalu sta nastopili še dve Slovenki, ki pa sta se zaustavili že v spodnjem delu smeri. Vita Lukan (višina 19+) je osvojila šesto mesto, Lučka Rakovec (višina 13+) pa je bila zadnja od osmih finalistk.



Garnbretova, ki bo glavna slovenska kandidatka za zlato odličje na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu, je dosegla že 28. zmago v svetovnem pokalu. To je njena 16. v težavnosti, 12 pa jih ima v balvanih. Polfinale si je priborila tudi v balvanskem plezanju. Polfinale in finale v balvanih bosta na sporedu v soboto.







