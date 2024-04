Janja Garnbret spregovorila o tabu temi v plezanju: Zdaj je to prišlo na plan ...

Najuspešnejša slovenska in svetovna športna plezalka Janja Garnbret se v domačem in mednarodnem merilu uveljavlja tudi kot neuradna ambasadorka boja za zdravo prehranjenost športnikov. Kot ena prvih športnic je javno opozorila na problematiko stradanja. Kot je opozorila v pogovoru za STA, je bila ta tema dolgo časa tabu v športnem plezanju.

Toda opozorila prve olimpijske šampionke v tem športu so odločevalce pri Mednarodni zvezi za športno plezanje (IFSC) zganila k ukrepanju. Mednarodna federacija s sedežem v Torinu je februarja predstavila seznam ukrepov v zvezi z relativnim pomanjkanjem energije športnikov (REDs). Nove smernice za športnike bodo začeli v praksi uvajati to sezono.

Izpeljano bo premierno 'zdravstveno testiranje'

Dan pred začetkom uvodne tekme sezone 2024 svetovnega pokala v športnem plezanju v Keqiau v Shaoxingu na Kitajskem bo IFSC izpeljala premierno "zdravstveno testiranje" na sindrom REDs, med katerim bodo tekmovalci 7. aprila morali odgovoriti na vprašalnik.

Garnbret je o motnjah hranjenja v vrhunskem športu nedavno spregovorila tudi za ameriško televizijo CNN. O tej problematiki je govorila po četrtkovi novinarski konferenci v Ljubljani, na kateri je skupaj s člani reprezentance predstavila tekmovalne cilje.

»Plezanje je šport povezan s težo. Seveda si ne želiš biti pretežek, ampak ne želiš si tudi biti prelahek. Zdi se mi prav, da se na to opozarja,« je 25-letna Korošica dejala v pogovoru za STA.

»Nekateri so šli v ekstreme in tvegajo svoje zdravje za majhen del svojega življenja, ki ji pravimo kariera, in si lahko res otežijo nadaljnje življenje po karieri, kar se tiče zdravstvenih problemov,« je pojasnila. »Zdi se mi zelo pomembno, da se to poudari, da se to pove, da se drugače začne pogovarjati o naših telesih, o hrani oziroma o hrani kot hranilu zato, da lahko tekmuješ in treniraš. Marsikdo je na to pozabil. Treba je o tem govoriti in povedati naprej. Mogoče se zdaj v trenutni generaciji nič ne bo spremenilo, ampak v generacijah naprej se pa bo,« je prepričana Garnbret.

Prva slovenska favoritinja za zlato odličje na poletnih olimpijskih igrah v Parizu se zaveda, da motnje hranjenja niso samo v športnem plezanju. "Vem, da se to dogaja tudi v drugih športih. Je pa v plezanju bila to vedno neka tabu tema. Govorilo se je za hrbtom drugega, tak in tak je on, nisem pa jaz tak, je bilo veliko tega, zato se mi je zdelo zelo prav, da na to javno opozorim, da to ni več tabu tema, o kateri bi morali molčati ali pa govoriti naskrivaj."

»Zdaj je to prišlo na plan, ljudje se o tem pogovarjajo, kar je super,« je poudarila. Garnbret pozdravlja, da se je mednarodna zveza končno sistemsko lotila te problematike. »Nekaj se dogaja, nekaj se je zapisalo na papir, dobro se bere, ne vem pa, kako bo to delovalo v praksi na tekmah, bomo videli. Všeč mi je že to, da se nekaj dogaja, ampak mogoče se prepočasi vse skupaj odvija. O tem se govori že tri leta, pa se še ni nič spremenilo. Zdaj so postavili pravilnike, bomo videli, ali jih bodo tudi dejansko uresničili,« je še dodala.

In kaj je glavni cilj na olimpijskih igrah?

Garnbret v olimpijskih kvalifikacijah, te bodo maja v Šanghaju in junija v Budimpešti, ne bo plezala, saj si je že pred več kot sedmimi meseci v Bernu med prvimi zagotovila vozovnico za nastop na OI v Parizu. »Za to se pripravljam, tekmovala bom na treh svetovnih pokalih, predvsem, da vidim, kje je moja forma, kje je forma ostalih, da 'padem' tudi malo v tekmovalni ritem, ampak glavni cilj so olimpijske igre.«

In kaj je glavni cilj na olimpijskih igrah? "Glavni cilj seveda je, da zmagam, branila bom torej zlato olimpijsko medaljo iz Tokia. Ampak vemo, da so olimpijske igre posebna tekma, tam se dogajajo čudeži v pozitivno in negativno stran. To pomeni, da vseeno moraš imeti dober dan, moraš imeti malo sreče, moraš biti v nekem svojem svetu, moraš biti dobro razpoložen in vse to se ti mora sestaviti skupaj, da zmagaš."

»Dala bom vse od sebe in potem bo, kar bo. Nadziram lahko samo to, kar sama naredim, to pomeni, da bom skušala biti pozitivna, da se bom imela 'fajn', ko bom tekmovala, ampak bomo videli.«

V Parizu bo nastopila z izkušnjo premiernih OI v Tokiu leta 2021. »Pričakujem olimpijske igre kot olimpijske igre. Za Tokio je bilo tako, da si moral trenirati hitrost, če si hotel biti na stopničkah oziroma zmagati. V Parizu bo kombinacija balvanov in težavnosti, drugačen sistem točkovanja, kot je bil v Tokiu. Ampak jaz vem, kje je vrh, tam si želim biti. Se ne obremenjujem s kakršnimikoli nepomembnimi stvarmi.«

Svetovni pokal letos ne bo njen prednostni cilj

»Naredila bom nekaj podobnega kot pred OI v Tokiu, ne bom nastopila na vseh tekmah, le na nekaterih. Ne potrebujem tekmovati, imam tekmovalne izkušnje, potrebujem samo tisti občutek tekme, da se dam malo v tisti svoj svet. Ker pri meni je tako, da če imam preveč tekem, mi bolj škodi kot pa koristi.«

»Mogoče je na zunaj videti, da z lahkoto zmagujem, ampak ljudje se ne zavedajo, koliko sebe dam v tekmo in kako sem po tem čustveno izčrpana. Zdi se mi, da imam letos dobro zastavljen plan in da bo super. Če je nekaj delovalo pred Tokiom, zakaj bi to spreminjali?«